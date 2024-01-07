Зеленський виступив на конференції Швеції щодо оборони — основні тези

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона". За його словами, така конференція є однією із найважливіших подій Північної Європи у сфері безпеки та оборони.

Про це він розповів у своєму Telegram.

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Співпраця України з партнерами

"Ми бачимо, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. І ми забезпечимо таку силу лише разом, солідарно, лише працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного", — зазначив він під час виступу.

Глава держави додав, що Україна вже розпочала співпрацювати в оборонній сфері з Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією.

Також є домовленості з Чехією, Сполученими Штатами Америки та Німеччиною.

Безпека для союзників

"Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", — наголосив Зеленський.

За словами президента, спільне виробництво зброї з Швецією є пріоритетом для України. Він висловив впевненість, що настане день, коли буде відкриття в Україні першого спільного виробництва озброєння.

Нагадаємо, раніше Данія і Швеція спільно анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. До нього увійдуть бойові машини піхоти, боєприпаси і кошти на військове обслуговування.