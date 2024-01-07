Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський виступив на конференції Швеції щодо оборони — основні тези arrow

Зеленський виступив на конференції Швеції щодо оборони — основні тези

7 січня 2024 17:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський виступив на конференції Швеції щодо оборони — основні тези
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона". За його словами, така конференція є однією із найважливіших подій Північної Європи у сфері безпеки та оборони.

Про це він розповів у своєму Telegram.

Читайте також:

Співпраця України з партнерами

"Ми бачимо, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. І ми забезпечимо таку силу лише разом, солідарно, лише працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного", — зазначив він під час виступу.

Глава держави додав, що Україна вже розпочала співпрацювати в оборонній сфері з Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією. 

Також є домовленості з Чехією, Сполученими Штатами Америки та Німеччиною.

Безпека для союзників

"Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", — наголосив Зеленський. 

За словами президента, спільне виробництво зброї з Швецією є пріоритетом для України. Він висловив впевненість, що настане день, коли буде відкриття в Україні першого спільного виробництва озброєння. 

Нагадаємо, раніше Данія і Швеція спільно анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. До нього увійдуть бойові машини піхоти, боєприпаси і кошти на військове обслуговування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі