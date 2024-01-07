Зеленский выступил на конференции Швеции относительно обороны — основные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона". По его словам, такая конференция — одно из важнейших событий Северной Европы в сфере безопасности и обороны.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

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"Мы видим, что российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы их остановить. И мы обеспечим такую силу только вместе, солидарно, только работая друг с другом, чтобы укрепить друг друга", — отметил он во время выступления.

Глава государства добавил, что Украина уже начала сотрудничать в оборонной сфере с Турцией, Румынией, Польшей и Великобританией.

Также есть договоренности с Чехией, Соединенными Штатами Америки и Германией.

Безопасность для союзников

"Украина уже сейчас есть и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности. Мы стремимся, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, совместное производство оружия со Швецией является приоритетом для Украины. Он выразил уверенность, что наступит день, когда будет открыто в Украине первое совместное производство вооружения.

Напомним, ранее Дания и Швеция совместно анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 миллионов евро. В него войдут боевые машины пехоты, боеприпасы и средства военного обслуживания.