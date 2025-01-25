Мирні переговори з РФ — Зеленський висловився про формат

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього є досить важливим європейський голос у мирних переговорах. Тому, він сподівається, що участь у діалозі візьмуть США, Україна, Європа та Росія.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 25 січня.

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"А який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і Росія. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був, для нас це важливо, бо ми будемо членами ЄС", — сказав президент.

Водночас Зеленський сказав, що зараз не може чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, оскільки ще не має спільного плану.

Нагадаємо, нещодавно український лідер заявив, що переговори з Росією можливі тоді, коли ворожа армія відійде хоча б до кордонів 2022 року.

Водночас аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою мирних переговорів і звинувачує Україну в небажанні закінчувати війну.