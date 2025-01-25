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Зеленський висловився щодо формату переговорів з РФ

25 січня 2025 16:17
Карина Приходько - Редактор
Мирні переговори з РФ — Зеленський висловився про формат
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього є досить важливим європейський голос у мирних переговорах. Тому, він сподівається, що участь у діалозі візьмуть США, Україна, Європа та Росія.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 25 січня. 

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"А який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і Росія. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був, для нас це важливо, бо ми будемо членами ЄС", — сказав президент. 

Водночас Зеленський сказав, що зараз не може чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, оскільки ще не має спільного плану. 

Нагадаємо, нещодавно український лідер заявив, що переговори з Росією можливі тоді, коли ворожа армія відійде хоча б до кордонів 2022 року. 

Водночас аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою мирних переговорів і звинувачує Україну в небажанні закінчувати війну. 

Володимир Зеленський США переговори Європа війна в Україні

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