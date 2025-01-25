Мирные переговоры с РФ — Зеленский высказался о формате

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Владимир Зеленский заявил, что для него является достаточно важным европейский голос в мирных переговорах. Поэтому он надеется, что участие в диалоге примут США, Украина, Европа и Россия.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января.

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"А какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и Россия. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был, для нас это важно, потому что мы будем членами ЕС", — сказал президент.

В то же время Зеленский сказал, что сейчас не может четко сказать, какая будет структура переговорного процесса, поскольку еще не имеет общего плана.

Напомним, недавно украинский лидер заявил, что переговоры с Россией возможны тогда, когда вражеская армия отойдет хотя бы до границ 2022 года.

В то же время аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой мирных переговоров и обвиняет Украину в нежелании заканчивать войну.