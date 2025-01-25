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Переговори між Росією та Україною — ISW назвав мету Путіна

25 січня 2025 07:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Путін звинуватив Україну у відсутності мирних переговорів
Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент Росії Володимир Путін продовжує маніпулювати темою мирних переговорів, звинувачуючи Україну в небажанні домовлятися про завершення війни. Крім того, він заявив, що готовий влаштувати переговори з Трампом щодо війни, але без участі представників влади України.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

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Що Путін каже про переговори з Україною

Аналітики звернули увагу, що у телевізійному інтерв’ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну 24 січня Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів "по українському питанню". Водночас він підкреслив, що переговорам "заважає" указ президента України Володимира Зеленського від 2022 року, який забороняє будь-які переговори з Путіним.

Путін неправдиво звинуватив Україну та Зеленського у небажанні припиняти війну, заявивши, що нібито всі мирні угоди за наявності указу будуть "нелегітимними". Він також закликав Захід змусити Зеленського скасувати цей документ. Крім того, Путін поставив під сумнів легітимність Зеленського як чинного президента і натякнув, що саме президент США Дональд Трамп повинен обговорювати "українське питання" напряму з ним, без участі України.

Передумови указу Зеленського про заборону переговорів

Володимир Зеленський підписав указ про заборону проведення переговорів з Путіним у вересні 2022 року. Це було зроблено у відповідь на незаконну анексію Росією чотирьох українських областей – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Документ було підписано після місяців мирних переговорів у Стамбулі, де Росія вимагала нейтралітету України, обмеження чисельності її армії до 85 тисяч осіб та інших умов, які б зробили країну вразливою до подальшої агресії. 

В указі Зеленський наголосив, що ця заборона є частиною зусиль із гарантування територіальної цілісності та безпеки України, а також євроатлантичного простору. Попри це, Україна не відмовляється зовсім від будь-якої дипломатії і продовжує пропонувати різні дипломатичні ініціативи, такі як Глобальний саміт миру, але Росія їх відкидає.

Мирні ініціативи України

Зеленський неодноразово сигналізував про готовність України вести переговори за умови дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та отримання гарантій безпеки від західних союзників. Український президент пропонував обговорення мирного плану з позиції сили, яка змусить Росію розглядати справедливі компроміси. 

Проте російські чиновники називають ініціативи України "нежиттєздатними". Путін навіть намагався переконати президента Китаю Сі Цзіньпіна не брати участь у першому Глобальному саміті миру в червні 2024 року.

Чого насправді хоче Путін від переговорів

Аналітики  Інституту дослідження війни дійшли висновку, що Росія послідовно демонструє небажання йти на компроміс. Путін вимагає встановлення проросійського уряду в Україні, знищення української армії, нейтралітету країни та заборони вступу до НАТО. Ці умови залишаються неприйнятними для України та її союзників. Експерти вважають, що Путін використовує указ 2022 року, щоб зсунути акценти з власного небажання вести переговори, а також створити напруженість між Україною та її західними партнерами.

Крім того, Путін попередив "еліти" в Кремлі про своє небажання закінчувати війну.

"Путін, ймовірно, використовує своє інтерв’ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб сигналізувати російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом і що війна навряд чи скоро закінчиться. Путін також надсилає це повідомлення підгрупі російських еліт, які, як повідомляється, хочуть, щоб війна закінчилася, і, ймовірно, мають намір у цьому інтерв’ю замовчувати будь-які запитання російських еліт про план Путіна для війни та її вирішення", — вважають аналітики. 

Західні аналітики підкреслюють, що лише постійна військова та економічна підтримка України може змусити Росію переглянути свою "теорію перемоги" і змусити Путіна погодитися на реальні переговори.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно назвав свої умови для проведення переговорів з Росією.

Також в адміністрації Кремля відреагували на пропозиції щодо зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

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