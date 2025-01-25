Путин обвинил Украину в отсутствии мирных переговоров

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин продолжает манипулировать темой мирных переговоров, обвиняя Украину в нежелании договариваться о завершении войны. Кроме того, он заявил, что готов устроить переговоры с Трампом по войне, но без участия представителей властей Украины.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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Что Путин говорит о переговорах с Украиной

Аналитики обратили внимание, что в телевизионном интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину 24 января Владимир Путин заявил, что готов к переговорам "по украинскому вопросу". В то же время он подчеркнул, что переговорам "мешает" указ президента Украины Владимира Зеленского от 2022 года, который запрещает любые переговоры с Путиным.

Путин ложно обвинил Украину и Зеленского в нежелании прекращать войну, заявив, что якобы все мирные соглашения при наличии указа будут "нелегитимными". Он также призвал Запад заставить Зеленского отменить этот документ. Кроме того, Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского как действующего президента и намекнул, что именно президент США Дональд Трамп должен обсуждать "украинский вопрос" напрямую с ним, без участия Украины.

Предпосылки указа Зеленского о запрете переговоров

Владимир Зеленский подписал указ о запрете проведения переговоров с Путиным в сентябре 2022 года. Это было сделано в ответ на незаконную аннексию Россией четырех украинских областей - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Документ был подписан после месяцев мирных переговоров в Стамбуле, где Россия требовала нейтралитета Украины, ограничения численности ее армии до 85 тысяч человек и других условий, которые бы сделали страну уязвимой к дальнейшей агрессии.

В указе Зеленский подчеркнул, что этот запрет является частью усилий по обеспечению территориальной целостности и безопасности Украины, а также евроатлантического пространства. Несмотря на это, Украина не отказывается совсем от любой дипломатии и продолжает предлагать различные дипломатические инициативы, такие как Глобальный саммит мира, но Россия их отвергает.

Мирные инициативы Украины

Зеленский неоднократно сигнализировал о готовности Украины вести переговоры при условии соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и получения гарантий безопасности от западных союзников. Украинский президент предлагал обсуждение мирного плана с позиции силы, которая заставит Россию рассматривать справедливые компромиссы.

Но российские чиновники называют инициативы Украины "нежизнеспособными". Путин даже пытался убедить президента Китая Си Цзиньпина не участвовать в первом Глобальном саммите мира в июне 2024 года.

Чего на самом деле хочет Путин от переговоров

Аналитики Института исследования войны пришли к выводу, что Россия последовательно демонстрирует нежелание идти на компромисс. Путин требует установления пророссийского правительства в Украине, уничтожения украинской армии, нейтралитета страны и запрета вступления в НАТО. Эти условия остаются неприемлемыми для Украины и ее союзников. Эксперты считают, что Путин использует указ 2022 года, чтобы сместить акценты с собственного нежелания вести переговоры, а также создать напряженность между Украиной и ее западными партнерами.

Кроме того, Путин предупредил "элиты" в Кремле о своем нежелании заканчивать войну.

Путин, вероятно, использует свое интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы сигнализировать российскому обществу, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время и что война вряд ли скоро закончится. Путин также направляет это сообщение подгруппе российских элит, которые, как сообщается, хотят, чтобы война закончилась, и, вероятно, намерены в этом интервью замалчивать любые вопросы российских элит о плане Путина для войны и ее решения", — считают аналитики.

Западные аналитики подчеркивают, что только постоянная военная и экономическая поддержка Украины может заставить Россию пересмотреть свою "теорию победы" и заставить Путина согласиться на реальные переговоры.

Напомним, Зеленский недавно назвал свои условия для проведения переговоров с Россией.

Также в администрации Кремля отреагировали на предложения по встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным.