Володимир Зеленський назвав переваги українців у війні з РФ — відео

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський висловився про наявність в України розлогих знань щодо зброї в партнерів. А також наголосив на тому, що допомагає українцям триматися у війні з Росією.

Про це лідер країни сказав під час виступу на Саміті перших леді і джентльменів у п'ятницю, 12 вересня.

Президент наголосив, що під час повномасштабного російського вторгнення українці навчилися бути особливо прискіпливими до багатьох питань, особливо тих, що стосуються безпеки та озброєння.

"Часто знання України про наявність тієї чи іншої зброї у партнерів кращі, ніж у самих цих партнерів. Це допомагає нам триматися стільки часу повномасштабної війни", — сказав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що саме знання допомагають Україні давати відсіч ворогу.

"Ми в Україні тримаємося завдяки тому, що мільйони наших людей вміють щось краще за інших, знають, що таке самодисципліна, що знання виграє. Вони навчалися цього вдома, навчалися цього в школі, в університеті, багато, хто в спортивних гуртках, але в таких, які про спорт, а не про поняття", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 вересня у Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Ключовою темою цьогорічного заходу стала освіта.

В рамках події Володимир Зеленський разом із першою леді України вручили почесні нагороди західним партнерам.