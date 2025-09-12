Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський висловився про переваги України у війні

Зеленський висловився про переваги України у війні

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:52
Володимир Зеленський назвав переваги українців у війні з РФ — відео
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський висловився про наявність в України розлогих знань щодо зброї в партнерів. А також наголосив на тому, що допомагає українцям триматися у війні з Росією.

Про це лідер країни сказав під час виступу на Саміті перших леді і джентльменів у п'ятницю, 12 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський назвав переваги українців у війні

Президент наголосив, що під час повномасштабного російського вторгнення українці навчилися бути особливо прискіпливими до багатьох питань, особливо тих, що стосуються безпеки та озброєння.

"Часто знання України про наявність тієї чи іншої зброї у партнерів кращі, ніж у самих цих партнерів. Це допомагає нам триматися стільки часу повномасштабної війни", — сказав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що саме знання допомагають Україні давати відсіч ворогу.

"Ми в Україні тримаємося завдяки тому, що мільйони наших людей вміють щось краще за інших, знають, що таке самодисципліна, що знання виграє. Вони навчалися цього вдома, навчалися цього в школі, в університеті, багато, хто в спортивних гуртках, але в таких, які про спорт, а не про поняття", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 вересня у Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Ключовою темою цьогорічного заходу стала освіта.

В рамках події Володимир Зеленський разом із першою леді України вручили почесні нагороди західним партнерам.

 

Володимир Зеленський зброя війна в Україні знання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації