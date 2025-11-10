Відео
Головна Новини дня Зеленський відзвітував про ситуацію на Донеччині — звернення

Зеленський відзвітував про ситуацію на Донеччині — звернення

Дата публікації: 10 листопада 2025 20:15
Оновлено: 20:53
Зеленський відзвітував про ситуацію на Донеччині — звернення
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський поділився оновленням щодо ситуації на фронті. Він повідомив, що за останні дні жодного значного успіху в окупантів не зафіксовано.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 10 листопада.

Яка ситуація на фронті

Голова держави особливо наголосив на стійкості українських військ на Покровському напрямку, у районах Добропілля та на території всієї Донеччини.

"Ми захищаємо наші позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави", — підкреслив Зеленський.

Він також висловив щиру подяку всім підрозділам і кожному українському воїну за їхню мужність та відданість.

Крім того, Володимир Зеленський висловив чітку позицію щодо боротьби з корупцією в енергетичній сфері. Він наголосив, що будь-які успішні дії проти корупційних схем є необхідними і повинні мати конкретний результат.

"Кожен, хто будував схеми в Енергоатомі, має бути покараний", — підкреслив Президент.

Він додав, що урядовці зобов’язані активно співпрацювати з Національним антикорупційним бюро України.

Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" продемонстрував панораму Покровська з висоти пташиного польоту.

А до цього на Покровському напрямку бійці ЗСУ відбили 57 спроб прориву російських окупантів.

Володимир Зеленський Донецька область президент війна в Україні фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
