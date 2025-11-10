Зеленський відзвітував про ситуацію на Донеччині — звернення
Президент України Володимир Зеленський поділився оновленням щодо ситуації на фронті. Він повідомив, що за останні дні жодного значного успіху в окупантів не зафіксовано.
Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 10 листопада.
Яка ситуація на фронті
Голова держави особливо наголосив на стійкості українських військ на Покровському напрямку, у районах Добропілля та на території всієї Донеччини.
"Ми захищаємо наші позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави", — підкреслив Зеленський.
Він також висловив щиру подяку всім підрозділам і кожному українському воїну за їхню мужність та відданість.
Крім того, Володимир Зеленський висловив чітку позицію щодо боротьби з корупцією в енергетичній сфері. Він наголосив, що будь-які успішні дії проти корупційних схем є необхідними і повинні мати конкретний результат.
"Кожен, хто будував схеми в Енергоатомі, має бути покараний", — підкреслив Президент.
Він додав, що урядовці зобов’язані активно співпрацювати з Національним антикорупційним бюро України.
