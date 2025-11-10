Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский отчитался о ситуации в Донецкой области — обращение

Зеленский отчитался о ситуации в Донецкой области — обращение

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 20:15
обновлено: 21:06
Зеленский отчитался о ситуации в Донецкой области - обращение
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поделился обновлением по ситуации на фронте. Он сообщил, что за последние дни ни одного значительного успеха у оккупантов не зафиксировано.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 10 ноября.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация на фронте

Глава государства особо отметил устойчивость украинских войск на Покровском направлении, в районах Доброполья и на территории всей Донецкой области.

"Мы защищаем наши позиции и на всех других направлениях фронта, и это наиболее весомый результат для нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил искреннюю благодарность всем подразделениям и каждому украинскому воину за их мужество и преданность.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил четкую позицию по борьбе с коррупцией в энергетической сфере. Он подчеркнул, что любые успешные действия против коррупционных схем необходимы и должны иметь конкретный результат.

"Каждый, кто строил схемы в Энергоатоме, должен быть наказан", — подчеркнул Президент.

Он добавил, что чиновники обязаны активно сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" продемонстрировал панораму Покровска с высоты птичьего полета.

А до этого на Покровском направлении бойцы ВСУ отразили 57 попыток прорыва российских окупантов.

Владимир Зеленский Донецкая область президент война в Украине фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации