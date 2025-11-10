Зеленский отчитался о ситуации в Донецкой области — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский поделился обновлением по ситуации на фронте. Он сообщил, что за последние дни ни одного значительного успеха у оккупантов не зафиксировано.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 10 ноября.
Какая ситуация на фронте
Глава государства особо отметил устойчивость украинских войск на Покровском направлении, в районах Доброполья и на территории всей Донецкой области.
"Мы защищаем наши позиции и на всех других направлениях фронта, и это наиболее весомый результат для нашего государства", — подчеркнул Зеленский.
Он также выразил искреннюю благодарность всем подразделениям и каждому украинскому воину за их мужество и преданность.
Кроме того, Владимир Зеленский выразил четкую позицию по борьбе с коррупцией в энергетической сфере. Он подчеркнул, что любые успешные действия против коррупционных схем необходимы и должны иметь конкретный результат.
"Каждый, кто строил схемы в Энергоатоме, должен быть наказан", — подчеркнул Президент.
Он добавил, что чиновники обязаны активно сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" продемонстрировал панораму Покровска с высоты птичьего полета.
А до этого на Покровском направлении бойцы ВСУ отразили 57 попыток прорыва российских окупантов.
Читайте Новини.LIVE!