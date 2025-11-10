Зеленский отчитался о ситуации в Донецкой области — обращение

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поделился обновлением по ситуации на фронте. Он сообщил, что за последние дни ни одного значительного успеха у оккупантов не зафиксировано.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 10 ноября.

Какая ситуация на фронте

Глава государства особо отметил устойчивость украинских войск на Покровском направлении, в районах Доброполья и на территории всей Донецкой области.

"Мы защищаем наши позиции и на всех других направлениях фронта, и это наиболее весомый результат для нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил искреннюю благодарность всем подразделениям и каждому украинскому воину за их мужество и преданность.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил четкую позицию по борьбе с коррупцией в энергетической сфере. Он подчеркнул, что любые успешные действия против коррупционных схем необходимы и должны иметь конкретный результат.

"Каждый, кто строил схемы в Энергоатоме, должен быть наказан", — подчеркнул Президент.

Он добавил, что чиновники обязаны активно сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

