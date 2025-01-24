Зеленський відзначив талановиту молодь України — відео

Зеленський відзначив талановиту молодь у Міжнародний день освіти
Президент України зустрівся з талановитою молоддю. Захід провели з нагоди Міжнародного дня освіти. Зеленський зазначив, що молодь — майбутнє України.
Про це глава держави Володимир Зеленський написав у Telegram у п'ятницю, 24 січня.
Зеленський відзначив молодих науковців
Президент України відзначив здобутки талановитих дітей і підростаючого покоління. Зеленський особисто вручив понад 50 почесних знаків премії для молодих науковців.
"Я вдячний вам за те, що ви є, що ви в Україні. Круто бачити стільки прогресивної молоді, яка підтримує Україну. Я вам за це дуже вдячний, бо це і є змістом того, заради чого бореться держава", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні також в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Володимир Зеленський вручив розвідникам державні нагороди та подякував за службу.
Курський напрямок відвідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Під час візиту він вручив українським захисникам нагороди.
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