Зеленский отметил талантливую молодежь Украины — видео

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины встретился с талантливой молодежью. Мероприятие провели по случаю Международного дня образования. Зеленский отметил, что молодежь — будущее Украины.

Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в Telegram в пятницу, 24 января.

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Зеленский отметил молодых ученых

Президент Украины отметил достижения талантливых детей и подрастающего поколения. Зеленский лично вручил более 50 почетных знаков премии для молодых ученых.

"Я благодарен вам за то, что вы есть, что вы в Украине. Круто видеть столько прогрессивной молодежи, которая поддерживает Украину. Я вам за это очень благодарен, потому что это и есть смыслом того, ради чего борется государство", — сказал Зеленский.

Напомним, сегодня также в Украине отмечают День внешней разведки. Владимир Зеленский вручил разведчикам государственные награды и поблагодарил за службу.

Курское направление посетил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Во время визита он вручил украинским защитникам награды.