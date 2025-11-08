Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський відзначив роль десантників у Добропільській операції

Зеленський відзначив роль десантників у Добропільській операції

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 14:12
Оновлено: 14:55
Зеленський нагородив десантників і відзначив їхню роль у Добропільському контрнаступі — відео
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня десантно-штурмових військ нагородив українських захисників. Глава держави відзначив вагому роль сил ДШВ у проведенні Добропільської операції та обороні Покровського напрямку.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у суботу, 8 листопада.

Читайте також:

Зеленський відзначив нагородами бійців ДШВ

Глава держави відзначив мужність і рішучість українських десантників, які відіграють ключову роль у найскладніших напрямках фронту.

Зеленський наголосив, що без досягнень десантно-штурмових військ неможливо уявити успіх усієї України. Він подякував кожному воїну за віддану службу та зазначив, що "кожен підрозділ ДШВ — це гордість держави".

"Сьогодні ми відзначаємо важливий день — день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей... Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція теж стала можлива завдяки силам наших десантників. Разом з усіма іншими бригадами й корпусами нашої армії, разом із силами безпеки десантники дають Україні такі потрібні всім нам результати в боях", — сказав Зеленський.

Наприкінці церемонії президент закликав присутніх ушанувати пам'ять полеглих десантників, які віддали життя за незалежність України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Україні у ніч проти 8 листопада. Президент закликав світ зупинити удар ворога по цивільному населенню.

А також стало відомо, що глава держави призначив нового командувача безпілотних систем ППО.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
