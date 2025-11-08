Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский отметил роль десантников в Добропольской операции

Зеленский отметил роль десантников в Добропольской операции

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 14:12
обновлено: 14:55
Зеленский наградил десантников и отметил их роль в Добропольском контрнаступлении — видео
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня десантно-штурмовых войск наградил украинских защитников. Глава государства отметил весомую роль сил ДШВ в проведении Добропольской операции и обороне Покровского направления.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Зеленский отметил наградами бойцов ДШВ

Глава государства отметил мужество и решительность украинских десантников, которые играют ключевую роль в самых сложных направлениях фронта.

Зеленский отметил, что без достижений десантно-штурмовых войск невозможно представить успех всей Украины. Он поблагодарил каждого воина за преданную службу и отметил, что "каждое подразделение ДШВ — это гордость государства".

"Сегодня мы отмечаем важный день — день наших десантно-штурмовых войск, день очень смелых наших людей, очень сильных людей... Благодаря нашим ДШВ держится Покровское направление, Добропольская операция и держится наша Донетчина, наша Харьковщина, наши южные области. Героическая Курская операция тоже стала возможна благодаря силам наших десантников. Вместе со всеми другими бригадами и корпусами нашей армии, вместе с силами безопасности десантники дают Украине такие нужные всем нам результаты в боях", — сказал Зеленский.

В конце церемонии президент призвал присутствующих почтить память павших десантников, отдавших жизнь за независимость Украины.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по Украине в ночь на 8 ноября. Президент призвал мир остановить удар врага по гражданскому населению.

А также стало известно, что глава государства назначил нового командующего беспилотных систем ПВО.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
