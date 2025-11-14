Відео
Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих

Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 18:24
Оновлено: 18:43
Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих
Президент нагородив військових Сил безпеки та оборони. Фото: Офіс Президента

У п'ятницю, 14 листопада, Президент України Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців Сил безпеки та оборони державними нагородами, серед яких орден "Золота Зірка". Він також передав відзнаки родинам загиблих Героїв, нагороджених посмертно, висловивши подяку українським родинам за їхню мужність і підтримку.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Президент нагородив військових Сил безпеки та оборони

"Шануємо українських воїнів. Дякуємо українським родинам за те, що в нас є такі Герої", — зазначив президент.

Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих - фото 1
Зеленський нагородив бійців. Фото: Офіс Президента

Зеленський наголосив, що Україна робить усе, щоб щодня ставати сильнішою.

"На кожен російський удар є наші відповіді, і вони будуть ще відчутнішими. За кожного нашого полеглого героя ми помстимось", — підкреслив він, додавши, що Україна прагне змусити Росію до миру.

Президент висловив упевненість, що настане день завершення війни, коли Україна зможе гарантувати реальну безпеку для всіх дітей та майбутніх поколінь. Він пообіцяв, що держава робитиме все можливе, щоб українці жили в країні без війни, і наголосив на важливості пам’яті про всіх героїв різних часів, які віддали життя за свободу України.

Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих - фото 2
Зеленський нагородив родичів загиблих воїнів. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський привітав воїнів Сил безпілотних систем із досягненнями та відзначив їхні заслуги державними нагородами. Це сталося під час візиту його на основний командний пункт 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

А до цього Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців інженерних підрозділів Збройних Сил України з нагоди їхнього професійного свята. 

Володимир Зеленський нагорода військові війна державна нагорода
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
