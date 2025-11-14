Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский отметил Героев и передал награды семьям погибших

Зеленский отметил Героев и передал награды семьям погибших

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 18:24
обновлено: 18:57
Зеленский отметил Героев и передал награды семьям погибших
Президент наградил военных Сил безопасности и обороны. Фото: Офис Президента

В пятницу, 14 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский отметил военнослужащих Сил безопасности и обороны государственными наградами, среди которых орден "Золотая Звезда". Он также передал награды семьям погибших Героев, награжденных посмертно, выразив благодарность украинским семьям за их мужество и поддержку.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Президент наградил военных Сил безопасности и обороны

"Уважаем украинских воинов. Спасибо украинским семьям за то, что у нас есть такие Герои", — отметил президент.

Зеленский отметил Героев и передал награды семьям погибших - фото 1
Зеленский наградил бойцов. Фото: Офис Президента

Зеленский отметил, что Украина делает все, чтобы ежедневно становиться сильнее.

"На каждый российский удар есть наши ответы, и они будут еще более ощутимыми. За каждого нашего павшего героя мы отомстим", — подчеркнул он, добавив, что Украина стремится заставить Россию к миру.

Президент выразил уверенность, что наступит день завершения войны, когда Украина сможет гарантировать реальную безопасность для всех детей и будущих поколений. Он пообещал, что государство будет делать все возможное, чтобы украинцы жили в стране без войны, и подчеркнул важность памяти обо всех героях разных времен, которые отдали жизнь за свободу Украины.

Зеленский отметил Героев и передал награды семьям погибших - фото 2
Зеленский наградил родственников погибших воинов. Фото: Офис Президента

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил воинов Сил беспилотных систем с достижениями и отметил их заслуги государственными наградами. Это произошло во время визита его на основной командный пункт 414-й бригады "Птицы Мадьяра".

А до этого Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих инженерных подразделений Вооруженных сил Украины по случаю их профессионального праздника.

Владимир Зеленский награда военные государственная награда
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации