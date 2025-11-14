Зеленский отметил Героев и передал награды семьям погибших

Президент наградил военных Сил безопасности и обороны. Фото: Офис Президента

В пятницу, 14 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский отметил военнослужащих Сил безопасности и обороны государственными наградами, среди которых орден "Золотая Звезда". Он также передал награды семьям погибших Героев, награжденных посмертно, выразив благодарность украинским семьям за их мужество и поддержку.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Президент наградил военных Сил безопасности и обороны

"Уважаем украинских воинов. Спасибо украинским семьям за то, что у нас есть такие Герои", — отметил президент.

Зеленский наградил бойцов. Фото: Офис Президента

Зеленский отметил, что Украина делает все, чтобы ежедневно становиться сильнее.

"На каждый российский удар есть наши ответы, и они будут еще более ощутимыми. За каждого нашего павшего героя мы отомстим", — подчеркнул он, добавив, что Украина стремится заставить Россию к миру.

Президент выразил уверенность, что наступит день завершения войны, когда Украина сможет гарантировать реальную безопасность для всех детей и будущих поколений. Он пообещал, что государство будет делать все возможное, чтобы украинцы жили в стране без войны, и подчеркнул важность памяти обо всех героях разных времен, которые отдали жизнь за свободу Украины.

Зеленский наградил родственников погибших воинов. Фото: Офис Президента

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил воинов Сил беспилотных систем с достижениями и отметил их заслуги государственными наградами. Это произошло во время визита его на основной командный пункт 414-й бригады "Птицы Мадьяра".

А до этого Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих инженерных подразделений Вооруженных сил Украины по случаю их профессионального праздника.