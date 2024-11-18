Зеленський на Донбасі — Президент привітав військових із Днем сержанта

Зеленський відвідав Куп'янськ та привітав бійців із Днем сержанта
У понеділок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав передову. Зокрема, він побував у Куп’янську та Покровську, де зустрівся з українськими воїнами, привітавши їх із Днем сержанта.
Відео з привітанням глава держави опублікував у Facebook.
Зеленський на передовій
Президент відвідав українські бригади на сході країни та привітав хлопців і дівчат із Днем сержанта.
"Сержанти — саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко", – зазначив Зеленський.
Глава держави також нагородив відзнаками найкращих бійців, які відзначилися у боях. Також заслухав доповіді командирів про ситуацію на Донеччині та Харківщині.
"Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів — тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів. Також — доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції! Дякую воїнам", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 18 листопада Зеленський відвідав Покровськ Донецької області та відзначив українських захисників нагородами.
Також глава держави перевірив хід будівництва оборонних споруд на сході країни.
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