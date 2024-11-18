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Зеленський відвідав Куп'янськ та привітав бійців із Днем сержанта

18 листопада 2024 18:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський на Донбасі — Президент привітав військових із Днем сержанта
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав передову. Зокрема, він побував у Куп’янську та Покровську, де зустрівся з українськими воїнами, привітавши їх із Днем сержанта.

Відео з привітанням глава держави опублікував у Facebook.

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Президент відвідав українські бригади на сході країни та привітав хлопців і дівчат із Днем сержанта.

"Сержанти — саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко", – зазначив Зеленський.

Глава держави також нагородив відзнаками найкращих бійців, які відзначилися у боях. Також заслухав доповіді командирів про ситуацію на Донеччині та Харківщині.

"Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів — тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів. Також — доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції! Дякую воїнам", — підсумував Зеленський. 

Зеленський Куп'янськ
Пост Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 18 листопада Зеленський відвідав Покровськ Донецької області та відзначив українських захисників нагородами.

Також глава держави перевірив хід будівництва оборонних споруд на сході країни.

Володимир Зеленський Куп'янськ президент Покровськ державна нагорода

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