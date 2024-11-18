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Зеленский посетил Купянск и поздравил бойцов с Днем сержанта

18 ноября 2024 18:16
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский на Донбассе — Президент поздравил военных с Днем сержанта
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую. В частности, он побывал в Купянске и Покровске, где встретился с украинскими воинами, поздравив их с Днем сержанта.

Видео с приветствием глава государства опубликовал в Facebook.

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Президент посетил украинские бригады на востоке страны и поздравил ребят с Днем сержанта.

"Сержанты — те воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии — это люди, которые служат, служат преданно, стойко", — отметил Зеленский.

Глава государства вручил награды военным, отличившимся в боях. Также заслушал доклады командиров о ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

"Сегодня имел честь отметить государственными наградами лучших воинов — тех, кто проявил себя в боях. Заслушал доклады наших командиров. Также — доклады по ситуации с безопасностью, социальной ситуацией на Донетчине и Харьковщине. Держим наши позиции! Спасибо воинам", — подытожил Зеленский.

Зеленский Купянск
Пост Зеленского в Facebook

Напомним, 18 ноября Зеленский посетил Покровск Донецкой области и отметил украинских защитников наградами.

Глава государства также проверил ход строительства оборонительных сооружений на востоке страны.

Владимир Зеленский Купянск президент Покровск государственная награда

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