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Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

19 листопада 2024 17:51
Галина Остаповець - Журналіст
Удар ATACMS по складу БК на Брянщині — реакція Зеленського — новини України
Володимир Зеленський. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Президент України Володимир Зеленський не став уточнювати, якими саме ракетами був завданий удар по військовому складу РФ на території Брянської області. Однак натякнув, що тепер Україна має ATACMS і буде використовувати їх разом з українськими далекобійними можливостями.

Про це він сказав на пресбрифінгу з прем’єр-міністром Данії Метте Фредріксен, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Журналістка видання уточнила у глави держави, чи справді Україна завдала удару по військовому складі у Брянській області саме американською ракетою ATACMS у вівторок 19 листопада. Чи може він це підтвердити і які загалом далекобійні можливості має Україна. Зокрема, чи отримали дозвіл на удари ракетами Storm Shadow / SCALP EG і якою є дальність українського "Нептуна"? 

"Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. І тепер у нас є ATACMS і ми все це будемо використовувати", — зазначив президент.

Опісля, вже відповідаючи на уточнення журналістів про ймовірне застосування ATACMS,  глава держави таки вдався у деякі подробиці. Зокрема, про те, що Україна працює над питанням про дозволи на далекобійність з іншими країнами, щоб і вони підтримали її.

"Я думаю, після заяв про ядерну зброю, думаю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли вони є, і не тільки у медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми зможемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не знаходився", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Україна продовжує атакувати склади з боєприпасами російської армії. Підрозділи ЗСУ уразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії. 

А помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії, використовуючи далекобійну зброю. Такі дії можуть змусити РФ піти на мирні переговори.

Володимир Зеленський США війна Росія ракетний удар

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