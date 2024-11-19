Удар ATACMS по БК в Брянщине - реакция Зеленского - новости Украины

Владимир Зеленский. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский не стал уточнять, какими именно ракетами был нанесен удар по военному составу РФ на территории Брянской области. Однако намекнул, что теперь у Украины есть ATACMS и будет использовать их вместе с украинскими дальнобойными возможностями.

Об этом он сказал на прессбрифинге с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен, отвечая на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Журналистка издания уточнила у главы государства, действительно ли Украина нанесла удар по военному составу в Брянской области именно американской ракетой ATACMS во вторник 19 ноября. Может ли он это подтвердить и какие в целом дальнобойные возможности у Украины. В частности, получили ли мы разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP EG и какова дальность украинского "Нептуна"?

"Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", — отметил президент.

Потом, уже отвечая на уточнение журналистов о вероятном применении ATACMS, глава государства все же удался в некоторые подробности. В частности, о том, что Украина работает над вопросом о разрешениях на дальнобойность с другими странами, чтобы и они поддержали ее.

"Я думаю, после заявлений о ядерном оружии, думаю, что и Германии уже пора поддержать соответствующие решения. И теперь, когда они есть, и не только у медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы сможем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — подытожил Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба, Украина продолжает атаковать склады с боеприпасами российской армии. Подразделения ВСУ поразили арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в Брянской области России.

А помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден официально разрешил Украине наносить удары по территории России, используя дальнобойное оружие. Такие действия могут вынудить РФ пойти на мирные переговоры.