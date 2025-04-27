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Зеленський відреагував на трагедію у Ванкувері — що сказав

27 квітня 2025 22:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Фестиваль у Ванкувері — Зеленський відреагував на трагедію з автомобілем
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагедією, що сталася під час філіппінського фестивалю у Ванкувері. Там водій автомобіля в’їхав у натовп людей, вбивши та поранивши учасників заходу.

Свій допис глава держави опублікував у соцмережі Х в неділю, 27 квітня.

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Зеленський висловив співчуття

Зеленський побажав сили всім друзям України в Канаді та на Філіппінах, наголосивши на солідарності у цей важкий час.

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"У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим", — заявив Президент.

Трагедія у Ванкувері Зеленський
Повідомлення Зеленського у Х

Кількість загиблих зросла

За останніми даними, у наслідок інциденту кількість загиблих зросла до 11 осіб.

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"Зараз підтверджено 11 загиблих. Ми вважаємо, що ще десятки отримали поранення, деякі з них є серйозними, і кількість загиблих може зрости найближчими днями або тижнями", — сказав начальник поліції Стів Рай.

Він додав, що серед загиблих є чоловіки, жінки та "молоді люди".

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"Я не можу назвати вік загиблих, але це трагедія для багатьох сімей", — підсумував правоохоронець.

Фестиваль у Ванкувері автомобіль у натовп
Місце трагедії. Фото: REUTERS

Нагадаємо, ввечері 26 квітня поблизу невідомий в'їхав у натовп на фестивалі Lapu Lapu Day Block Party. Поліція затримала винуватця аварії.

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Раніше ми писали, що на Львівщині громадянин Німеччини скоїв смертельну аварію.

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