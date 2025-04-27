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Зеленский отреагировал на трагедию в Ванкувере — что сказал

27 апреля 2025 22:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Фестиваль в Ванкувере — Зеленский отреагировал на трагедию с автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей во время филиппинского фестиваля в Ванкувере. Там водитель автомобиля въехал в толпу людей, убив и ранив участников мероприятия.

Свое сообщение глава государства опубликовал в соцсети Х в воскресенье, 27 апреля.

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Зеленский выразил соболезнования

Зеленский пожелал силы всем друзьям Украины в Канаде и на Филиппинах, отметив солидарность в это трудное время.

"В этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — заявил Президент.

Трагедія у Ванкувері Зеленський
Сообщение Зеленского в Х

Количество погибших возросло

По последним данным, в результате инцидента количество погибших возросло до 11 человек.

"Сейчас подтверждено 11 погибших. Мы считаем, что еще десятки получили ранения, некоторые из них являются серьезными, и количество погибших может возрасти в ближайшие дни или недели", — сказал начальник полиции Стив Рай.

Он добавил, что среди погибших есть мужчины, женщины и "молодые люди".

"Я не могу назвать возраст погибших, но это трагедия для многих семей", — подытожил правоохранитель.

Фестиваль у Ванкувері автомобіль у натовп
Место трагедии. Фото: REUTERS

Напомним, вечером 26 апреля вблизи неизвестный въехал в толпу на фестивале Lapu Lapu Day Block Party. Полиция задержала виновника аварии.

Ранее мы писали, что на Львовщине гражданин Германии совершил смертельную аварию.

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