Помер експрезидент США Джиммі Картер — Зеленський висловив співчуття

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Global Images Ukraine

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з смертю експрезидента США Джиммі Картера. Він був справжнім другом України.

Своє повідомлення глава держави опублікував у соцмережі Х.

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Зеленський висловив співчуття

Зеленський зазначив, що Картер був президентом США у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, але його серце завжди було з Україною, особливо під час боротьби за свободу.

"Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", — йдеться у повідомленні.

Президент України додав, що Картер присвятив своє життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.

"Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям. Вічна пам’ять Джиммі Картеру.", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у соцмережі Х

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, родина 39-го президента США Джиммі Картера повідомила, що він помер у віці 100 років після важкої хвороби. Він став найстарішим президентом США з усіх часів.

Також ми повідомляли, що на 73 році життя померла британська актриса Олівія Гассі. Вона була найвідомішою кіношною Джульєттою та здобула світове визнання ще до свого повноліття.