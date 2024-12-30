Помер експрезидент США Джиммі Картер — Зеленський висловив співчуття

Зеленський відреагував на смерть експрезидента США Картера
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з смертю експрезидента США Джиммі Картера. Він був справжнім другом України.
Своє повідомлення глава держави опублікував у соцмережі Х.
Зеленський висловив співчуття
Зеленський зазначив, що Картер був президентом США у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, але його серце завжди було з Україною, особливо під час боротьби за свободу.
"Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", — йдеться у повідомленні.
Президент України додав, що Картер присвятив своє життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.
"Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям. Вічна пам’ять Джиммі Картеру.", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, родина 39-го президента США Джиммі Картера повідомила, що він помер у віці 100 років після важкої хвороби. Він став найстарішим президентом США з усіх часів.
Також ми повідомляли, що на 73 році життя померла британська актриса Олівія Гассі. Вона була найвідомішою кіношною Джульєттою та здобула світове визнання ще до свого повноліття.
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