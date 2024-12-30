Умер экс-президент США Джимми Картер — Зеленский выразил соболезнования

Зеленский отреагировал на смерть экс-президента США Картера
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джимми Картера. Он был настоящим другом Украины.
Свое сообщение глава государства опубликовал в соцсети Х.
Зеленский выразил соболезнования
Зеленский отметил, что Картер был президентом США в те времена, когда Украина еще не обрела независимость, но его сердце всегда было с Украиной, особенно во время борьбы за свободу.
"Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России", — говорится в сообщении.
Президент Украины добавил, что Картер посвятил свою жизнь укреплению мира в мире и защите прав человека.
"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям. Вечная память Джимми Картеру", — подытожил Зеленский.
Напомним, в воскресенье, 29 декабря, семья 39-го президента США Джимми Картера сообщила, что он скончался в возрасте 100 лет после тяжелой болезни. Он стал самым старым президентом США всех времен.
Также мы сообщали, что на 73-м году жизни скончалась британская актриса Оливия Гасси. Она была самой известной киношной Джульеттой и получила мировое признание еще до своего совершеннолетия.
Читайте Новини.LIVE!