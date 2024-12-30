Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский отреагировал на смерть экс-президента США Картера arrow

Зеленский отреагировал на смерть экс-президента США Картера

30 декабря 2025 09:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Умер экс-президент США Джимми Картер — Зеленский выразил соболезнования
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Images Ukraine
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джимми Картера. Он был настоящим другом Украины.

Свое сообщение глава государства опубликовал в соцсети Х.

Читайте также:

Зеленский выразил соболезнования

Зеленский отметил, что Картер был президентом США в те времена, когда Украина еще не обрела независимость, но его сердце всегда было с Украиной, особенно во время борьбы за свободу.

"Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России", — говорится в сообщении.

Президент Украины добавил, что Картер посвятил свою жизнь укреплению мира в мире и защите прав человека.

"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям. Вечная память Джимми Картеру", — подытожил Зеленский.

Зеленский выразил соболезнования из-за смерти Картера
Сообщение Зеленского в соцсети Х

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, семья 39-го президента США Джимми Картера сообщила, что он скончался в возрасте 100 лет после тяжелой болезни. Он стал самым старым президентом США всех времен.

Также мы сообщали, что на 73-м году жизни скончалась британская актриса Оливия Гасси. Она была самой известной киношной Джульеттой и получила мировое признание еще до своего совершеннолетия.

Владимир Зеленский США смерть долгожители Белый дом президент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:07 В Киеве женщина сливала местонахождение ТЦК — как ее наказал суд

09:59 РФ отменит мораторий на развертывание ракет с ядерной боеголовкой

09:53 Одесса без света — графики и ремонтные работы

09:41 Два года назад россияне расстреляли Александра Мациевского

09:30 Зеленский отреагировал на смерть экс-президента США Картера

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

09:22 Кнопочные телефоны, которые заменят смартфон — 5 лучших моделей

09:21 Ночью россияне обстреляли Одесчину — есть разрушения

09:03 Коммуналка, проезд и пенсии — что изменится в Харькове с 1 января

08:58 В Лос-Анджелесе чуть не произошла масштабная авиакатастрофа

08:54 Повышение тарифов на транспортировку газа — какие угрозы

10:07 В Киеве женщина сливала местонахождение ТЦК — как ее наказал суд

09:59 РФ отменит мораторий на развертывание ракет с ядерной боеголовкой

09:53 Одесса без света — графики и ремонтные работы

09:41 Два года назад россияне расстреляли Александра Мациевского

09:30 Зеленский отреагировал на смерть экс-президента США Картера

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

09:22 Кнопочные телефоны, которые заменят смартфон — 5 лучших моделей

09:21 Ночью россияне обстреляли Одесчину — есть разрушения

09:03 Коммуналка, проезд и пенсии — что изменится в Харькове с 1 января

08:58 В Лос-Анджелесе чуть не произошла масштабная авиакатастрофа

08:54 Повышение тарифов на транспортировку газа — какие угрозы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года