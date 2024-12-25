Масовані ракетні удари на Різдво — реакція Зеленського

Працівники ДСНС гасять пожежу на об'єкті. Фото: ДСНС України

Російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні 25 грудня. Стало відомо скільки ракет випустили окупанти та де були влучання.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен масований удар Росії ретельно планується і ніколи не є спонтанним. Він наголосив, що вибір цілей, дати та часу є свідомим рішенням російського керівництва.

"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", – зазначив Зеленський.

Працівники ДСНС гасять вогонь. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За його словами, українські сили оборони знищили понад 50 ракет та значну кількість дронів. Однак деякі удари досягли своїх цілей, що спричинило відключення електроенергії у кількох регіонах. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.

Працівники ДСНС на атакованому об'єкті. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Президент подякував усім, хто працює для країни, захищає її небо та забезпечує життєдіяльність в умовах війни.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Україні 25 грудня. Вибухи лунали у Харкові, Києві, Дніпрі, та у Івано-Франківській області.

Також у Польщі піднімали авіацію через запуск російських ракет по території України.