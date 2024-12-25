Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відреагував на російський масований удар на Різдво arrow

Зеленський відреагував на російський масований удар на Різдво

25 грудня 2024 10:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масовані ракетні удари на Різдво — реакція Зеленського
Працівники ДСНС гасять пожежу на об'єкті. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні 25 грудня. Стало відомо скільки ракет випустили окупанти та де були влучання.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Росіяни атакували Україну 25 грудня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен масований удар Росії ретельно планується і ніколи не є спонтанним. Він наголосив, що вибір цілей, дати та часу є свідомим рішенням російського керівництва.

"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", – зазначив Зеленський.

Атака 25 грудня
Працівники ДСНС гасять вогонь. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За його словами, українські сили оборони знищили понад 50 ракет та значну кількість дронів. Однак деякі удари досягли своїх цілей, що спричинило відключення електроенергії у кількох регіонах. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.

Ракетна атака 25 грудня
Працівники ДСНС на атакованому об'єкті. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Президент подякував усім, хто працює для країни, захищає її небо та забезпечує життєдіяльність в умовах війни.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", — повідомив Зеленський. 

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Україні 25 грудня. Вибухи лунали у Харкові, Києві, Дніпрі, та у Івано-Франківській області

Також у Польщі піднімали авіацію через запуск російських ракет по території України. 

Володимир Зеленський російські війська ракети війна в Україні ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:32 Небезпека для метеозалежних — магнітна буря накрила Землю

11:27 Укренерго зробило заяву про стан енергосистеми після атаки

11:14 Потужні вибухи пролунали в Херсоні — що відомо

11:08 Третє Різдво в окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:08 Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

11:08 Авіакатастрофа в Казахстані — в мережі показали фото літака

11:05 Авіакатастрофа в Актау — що відомо про стан пасажирів

11:03 У STALKER 2 заграв "Щедрик" — творці привітали з Різдвом

11:00 Виплати ВПО — якій категорії гарантували допомогу у 2025-му

11:32 Небезпека для метеозалежних — магнітна буря накрила Землю

11:27 Укренерго зробило заяву про стан енергосистеми після атаки

11:14 Потужні вибухи пролунали в Херсоні — що відомо

11:08 Третє Різдво в окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:08 Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

11:08 Авіакатастрофа в Казахстані — в мережі показали фото літака

11:05 Авіакатастрофа в Актау — що відомо про стан пасажирів

11:03 У STALKER 2 заграв "Щедрик" — творці привітали з Різдвом

11:00 Виплати ВПО — якій категорії гарантували допомогу у 2025-му

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні