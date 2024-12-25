Массированные ракетные удары на Рождеством — реакция Зеленского

Сотрудники ГСЧС тушат пожар на объекте. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине 25 декабря. Стало известно сколько ракет выпустили оккупанты и где были попадания.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый массированный удар России тщательно планируется и никогда не спонтанен. Он подчеркнул, что выбор целей, даты и времени является сознательным решением российского руководства.

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине", – отметил Зеленский.

Работники ГСЧС тушат огонь. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

По его словам, украинские силы обороны уничтожили более 50 ракет и значительное количество дронов. Однако некоторые удары достигли своих целей, что привело к отключению электроэнергии в нескольких регионах. Энергетики работают над тем, чтобы поскорее восстановить подачу света.

Работники ГСЧС на атакуемом объекте. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Президент поблагодарил всех, кто работает для страны, защищает ее небо и обеспечивает жизнедеятельность в условиях войны.

"Благодарю каждого, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не обезобразит Рождество", — сообщил Зеленский.

Напомним, Россия нанесла массированный удар по Украине 25 декабря. Взрывы звучали в Харькове, Киеве, Днепре и в Ивано-Франковской области.

Также в Польше поднимали авиацию из-за запуска российских ракет по территории Украины.