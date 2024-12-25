Массированные ракетные удары на Рождеством — реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на российский удар на Рождество
Российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине 25 декабря. Стало известно сколько ракет выпустили оккупанты и где были попадания.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Россияне атаковали Украину 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый массированный удар России тщательно планируется и никогда не спонтанен. Он подчеркнул, что выбор целей, даты и времени является сознательным решением российского руководства.
"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине", – отметил Зеленский.
По его словам, украинские силы обороны уничтожили более 50 ракет и значительное количество дронов. Однако некоторые удары достигли своих целей, что привело к отключению электроэнергии в нескольких регионах. Энергетики работают над тем, чтобы поскорее восстановить подачу света.
Президент поблагодарил всех, кто работает для страны, защищает ее небо и обеспечивает жизнедеятельность в условиях войны.
"Благодарю каждого, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не обезобразит Рождество", — сообщил Зеленский.
Напомним, Россия нанесла массированный удар по Украине 25 декабря. Взрывы звучали в Харькове, Киеве, Днепре и в Ивано-Франковской области.
Также в Польше поднимали авиацию из-за запуска российских ракет по территории Украины.
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