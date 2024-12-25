Масована атака по Україні — Польща підняла свою авіацію

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі та літак FA-50. Фото: Мілітарний

Вранці 25 грудня Польща підняла авіацію. Це сталося через масований ракетний удар по Україні.

Про це повідомило оперативне командування Повітряних сил Польщі в соцмережі X.

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Як зазначили у повідомленні, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об'єкти, розташовані в тому числі на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація. Такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загроз територіях.

"Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил задіяв усі наявні сили та засоби, задіяно чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про готовність авіації Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, через масштабну ракетну атаку на Україну 25 грудня були запроваджені екстрені заходи з обмеження електропостачання. Графіки аварійних відключень діють у більшості регіонів.

Вранці 25 грудня пролунали потужні вибухи в Івано-Франківську. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.