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Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела Украины

25 декабря 2024 08:07
Ольга Антоновская - редактор
Массированная атака по Украине — Польша подняла свою авиацию
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Польши и самолет FA-50. Фото: Милитарный
Ольга Антоновская - редактор

Утром 25 декабря Польша подняла авиацию. Это произошло из-за массированного ракетного удара по Украине.

Об этом сообщило оперативное командование Воздушных сил Польши в соцсети X.

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Как отметили в сообщении, из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные, в том числе, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. Такие меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрозам территориях.

"В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными силами задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности", — говорится в сообщении.

Польша подняла авиацию
Уведомление о готовности авиации Польши. Фото: скриншот

Напомним, из-за масштабной ракетной атаки на Украину 25 декабря были введены экстренные меры по ограничению электроснабжения. Графики аварийных отключений действуют в большинстве регионов.

Утром 25 декабря прогремели мощные взрывы в Ивано-Франковске. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Польша истребитель атака ракетный удар авиация

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