Зеленський заслухав доповідь Клименка щодо можливого шахрайства Назарія Гусакова

Володимир Зеленський слухає доповідь Ігоря Клименка. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 червня, заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, вони говорили про скандальну ситуацію навколо зборів на користь Назарія Гусакова.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Можливе шахрайство на зборах

Клименко розповів Зеленському ситуацію навколо зборів для Гусакова та можливих випадків шахрайства. Наразі тривають перевірки інформації, яка є в публічному доступі.

Володимир Зеленський та Ігор Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини", — зауважив Зеленський.

Він наголосив на необхідності відновити справедливість і запобігти будь-якому дискредитуванню зборів та волонтерської діяльності як такої. За словами глави держави, на окремі випадки махінацій повинна бути законна відповідь.

Фронт та протидія злочинним угрупованням

Зеленський заслухав доповідь Клименка щодо дій підрозділів Нацгвардії на фронті, а також застосування дронів у боях на передовій.

Глава МВС Ігор Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ще однією темою була протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі".

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали, що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова, який має спінальну м'язову атрофію.

Згодом Гусаков заперечив звинувачення у шахрайстві, які ширяться в соцмережах проти нього.

А мер Львова Андрій Садовий заявив, що ситуація навколо зборів на лікування викликає занепокоєння, адже може підірвати довіру до благодійності.