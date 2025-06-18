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Що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова?

18 червня 2025 17:10
Олександр Ільющенков - редактор-аналітик
Олександр Ільющенков
редактор-аналітик
Назарій Гусаков — підозра у шахрайстві зі зборами на лікування СМА
Назарій Гусаков. Фото: Facebook facebook.com/NazariRazan
Олександр Ільющенков - редактор-аналітик
Олександр Ільющенков
редактор-аналітик

 

Якщо ви активний користувач чи користувачка соціальних мереж — ім'я Назарія Гусакова має бути вам знайомим. Цілком можливо, ви, як і сотні інших українців, донатили йому на лікування. 

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Назарій Гусаков — 30-річний активіст зі Львова, який має СМА (спінальну м'язову атрофію). Це рідкісне генетичне нервово-м'язове захворювання. Серед симптомів: зменшення рухів кінцівок, відсутність сухожильних рефлексів, фасикуляції, труднощі ковтання, а також порушення дихання. 

Ця хвороба невиліковна, але є препарати, які здатні зупинити її прогресування. Для цього хворому на СМА потрібні величезні за мірками України гроші. 

"Лікування лише на один рік становить 10 мільйонів гривень, аби м'язи не ставали слабшими", — пише Bihus.info у пості про збір на допомогу Назарію. 

Журналісти з Bihus.info — не єдині, хто активно підтримував збори на лікування Назарія Гусакова. Це робили й інші ЗМІ, окремі блогери та просто публічні особи. 

Назарій Гусаков
Назарій Гусаков. Фото: Facebook Назарія

Сам Гусаков періодично з'являвся у ЗМІ, де в інтерв'ю розповідав про свою ситуацію, лікування та, власне, життя людини з СМА. 

"Без ліків я втрачатиму фізичну активність, сили та можливості. Їх описувати можна довго. Банально дихати, ковтати, стискати руки, рухати пальцями, тримати телефон", – говорив Назарій в інтерв'ю "УП.Життя"

Ці збори тривають вже декілька років, їх ключова деталь саме в тому, що вони постійні, тому що лікування Назарію Гусакову необхідне постійно. 

Але зараз до Назарія Гусакова виникли серйозні питання. 

Бігус та Ткач чекають відповіді від Гусакова

Це ключовий меседж з поста головного редактора Bihus.info Дениса Бігуса, опублікованого сьогодні. 

"Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія", — пише він. 

І додає, що "запідозрити людину з смертельною невиліковною хворобою в скамі — ну, це морально доволі складний крок"

Бігус підкреслює, що наразі нікого ні в чому не звинувачує, тому що:

"Можливо надвечір будуть відповіді і ми всі видихнемо. Але чисто за досвідом - те, що я бачу в пабліку - виглядає хріново".

Так само чекають на відповідь від Назарія й інші відомі журналісти, які допомагали йому зі зборами. Зокрема, Михайло Ткач з "Української правди". 

Ткач про Гусакова
Михайло Ткач про Назарія Гусакова. Фото: скриншот

Що чекають від Гусакова? 

Звітів. Тому що за підрахунками, які вже активно ведуть окремі користувачі X, цифри не сходяться. 

"Ось файлик в який на днях почала збирати нестиковки. Дозування, кількість банок на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки треба купити — не сходиться нічого, різнобій в ціні від 250к до 730к грн за банку", — пише журналістка Ольга Кудецька. 

"Підвезли розбір крипто операцій. Спойлер: єдиний показаний Назарієм чек - оплата незрозумілому фопу "на ліки" — найімовірніше обмінна операція, яка завела на його гаманець крипту в еквіваленті 1.5 млн", — додає вона ж. 

"Майже всі повідомлення каналу (Назарія Гусакова — ред.) в тг станом на вчора редаговані:( богзна які гаманці і банки там були раніше", — пише Ольга. 

Також користувачі помітили, що Гусаков використав одне і те ж саме фото в якості трьох різних звітів у 2024 та 2025 роках. 

А ось один із чеків, який викликав питання. 

Люди також діляться власними діалогами з Назаром.

 

 

 

Підозра про ігрову залежність 

Навіть така є. 

"Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, то теорія про залежність дійсно має місце бути", — пише користувач X з нікнеймом call me Al. 

 

Висновки

Їх поки немає і не може бути. Основні підозри описані, і як ви можете помітити, їх багато. Всі чекають відповіді Назарія. 

"По Назарію. Друзі, ми все бачимо і розбираємось. Наразі чекаємо детальної інформації від нього про витрати і тоді вже будемо робити висновки. Зі слів самого хлопця, зараз йому допомагають бухгалтери звести таблицю за останні роки. Щойно матимемо будь-яку нову інформацію – напишемо", — повідомили в Bihus.info

Нагадаємо, ви прямо зараз можете підтримати один із важливих зборів для ЗСУ. 252 батальйон ТрО, який боронить нас на Сумщині, терміново потребує авто — надійного пікапа або позашляховика.

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