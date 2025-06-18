Назарій Гусаков — підозра у шахрайстві зі зборами на лікування СМА

Що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова?
Якщо ви активний користувач чи користувачка соціальних мереж — ім'я Назарія Гусакова має бути вам знайомим. Цілком можливо, ви, як і сотні інших українців, донатили йому на лікування.
Назарій Гусаков — 30-річний активіст зі Львова, який має СМА (спінальну м'язову атрофію). Це рідкісне генетичне нервово-м'язове захворювання. Серед симптомів: зменшення рухів кінцівок, відсутність сухожильних рефлексів, фасикуляції, труднощі ковтання, а також порушення дихання.
Ця хвороба невиліковна, але є препарати, які здатні зупинити її прогресування. Для цього хворому на СМА потрібні величезні за мірками України гроші.
"Лікування лише на один рік становить 10 мільйонів гривень, аби м'язи не ставали слабшими", — пише Bihus.info у пості про збір на допомогу Назарію.
Журналісти з Bihus.info — не єдині, хто активно підтримував збори на лікування Назарія Гусакова. Це робили й інші ЗМІ, окремі блогери та просто публічні особи.
Сам Гусаков періодично з'являвся у ЗМІ, де в інтерв'ю розповідав про свою ситуацію, лікування та, власне, життя людини з СМА.
"Без ліків я втрачатиму фізичну активність, сили та можливості. Їх описувати можна довго. Банально дихати, ковтати, стискати руки, рухати пальцями, тримати телефон", – говорив Назарій в інтерв'ю "УП.Життя".
Ці збори тривають вже декілька років, їх ключова деталь саме в тому, що вони постійні, тому що лікування Назарію Гусакову необхідне постійно.
Але зараз до Назарія Гусакова виникли серйозні питання.
Бігус та Ткач чекають відповіді від Гусакова
Це ключовий меседж з поста головного редактора Bihus.info Дениса Бігуса, опублікованого сьогодні.
"Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія", — пише він.
І додає, що "запідозрити людину з смертельною невиліковною хворобою в скамі — ну, це морально доволі складний крок".
Бігус підкреслює, що наразі нікого ні в чому не звинувачує, тому що:
"Можливо надвечір будуть відповіді і ми всі видихнемо. Але чисто за досвідом - те, що я бачу в пабліку - виглядає хріново".
Так само чекають на відповідь від Назарія й інші відомі журналісти, які допомагали йому зі зборами. Зокрема, Михайло Ткач з "Української правди".
Що чекають від Гусакова?
Звітів. Тому що за підрахунками, які вже активно ведуть окремі користувачі X, цифри не сходяться.
"Ось файлик в який на днях почала збирати нестиковки. Дозування, кількість банок на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки треба купити — не сходиться нічого, різнобій в ціні від 250к до 730к грн за банку", — пише журналістка Ольга Кудецька.
Бачу вже понеслось, ну що ж.— Olga Khudetska (@OKhudetska) June 17, 2025
Ось файлик в який на днях почала збирати нестиковки
Дозування, кількість банок на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки треба купити - не сходиться нічого, різнобій в ціні від 250к до 730к грн за банкуhttps://t.co/G8RwKEB7FG
"Підвезли розбір крипто операцій. Спойлер: єдиний показаний Назарієм чек - оплата незрозумілому фопу "на ліки" — найімовірніше обмінна операція, яка завела на його гаманець крипту в еквіваленті 1.5 млн", — додає вона ж.
Підвезли розбір крипто операцій— Olga Khudetska (@OKhudetska) June 18, 2025
Спойлер: єдиний показаний Назарієм чек - оплата незрозумілому фопу «на ліки» - найімовірніше обмінна операція, яка завела на його гаманець крипту в еквіваленті 1.5 млн. https://t.co/2ngQjywN1J
"Майже всі повідомлення каналу (Назарія Гусакова — ред.) в тг станом на вчора редаговані:( богзна які гаманці і банки там були раніше", — пише Ольга.
Також користувачі помітили, що Гусаков використав одне і те ж саме фото в якості трьох різних звітів у 2024 та 2025 роках.
А ось одне і теж фото у якості трьох різних звітів у 2024 і 2025 https://t.co/g39GHQuso7— Olga Khudetska (@OKhudetska) June 17, 2025
А ось один із чеків, який викликав питання.
до речі, ще у якості звіту був отакий чек))— Дама з поліном | збір (@berlinska04) June 17, 2025
вибачте, може я чогось не розумію, але відколи це юристи займаються продажем ліків? це шось з нової медичної реформи? https://t.co/ClTtF2FLSb pic.twitter.com/gtpwmiWjtp
Люди також діляться власними діалогами з Назаром.
??? https://t.co/Y916VMFbRL pic.twitter.com/Xvscs6jmw8— Esthetic Education (@NestiMoore) June 17, 2025
після мого повідомлення чат і закрили, друзі, і пост видалили 🤝— амбівалентна (@ambivalent_s) June 17, 2025
кожна невинна і прозора людина так і робить, да https://t.co/I8Fog1U8Xg pic.twitter.com/1ZV2kGrbGA
Називається запитали за звіти, і відразу і нічого не потрібно. Ще пару днів тому, кожен місяць треба було збирати по 1,4 ляма.— типова домогосподарка (@ivanu4ka) June 17, 2025
А я нагадаю, я запитала в коментах, до мене в особисті прийшли і прислали ось це https://t.co/8XHmGwyHeI pic.twitter.com/f2YuoDrh6g
Це не відповідь куди ділись десятки міліонів гривень.— типова домогосподарка (@ivanu4ka) June 17, 2025
Фотка ліків конкретно ця публікувалась на його каналах вже тричі, як звіт.
Також Назар скинув мені чек на перевод грошей якомусь Денису Ч. в Гетконтакті, цей чел підписан як
А де ж ліки? pic.twitter.com/NQqbICVyax
Після цього коментаря людинка РОЗБИЛА ВСІ БАНКИ:)))— крістіна (@idynaxyj777) June 17, 2025
Щоб не можна було побачити суму зняття і порахувати загальну:)
Я гуманітарій, шото багато
Жодного чека немає з цих бабок https://t.co/bzgefIuEi0 pic.twitter.com/JISL5XxXyv
Підозра про ігрову залежність
Навіть така є.
"Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, то теорія про залежність дійсно має місце бути", — пише користувач X з нікнеймом call me Al.
(На правах людини, яка теж донатила хлопчику з невиліковною хворобою і дорогим пожиттєвим лікуванням)— call me Al 💱 (@heycallme_al) June 18, 2025
Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, то теорія про залежність дійсно має місце бути. pic.twitter.com/aBmpWh9NQ0
Старих постів…— крістіна (@idynaxyj777) June 18, 2025
Мені осьо скинули за 2022 https://t.co/GOqHssmENO pic.twitter.com/qYNR3ya2eh
Висновки
Їх поки немає і не може бути. Основні підозри описані, і як ви можете помітити, їх багато. Всі чекають відповіді Назарія.
"По Назарію. Друзі, ми все бачимо і розбираємось. Наразі чекаємо детальної інформації від нього про витрати і тоді вже будемо робити висновки. Зі слів самого хлопця, зараз йому допомагають бухгалтери звести таблицю за останні роки. Щойно матимемо будь-яку нову інформацію – напишемо", — повідомили в Bihus.info.
Нагадаємо, ви прямо зараз можете підтримати один із важливих зборів для ЗСУ. 252 батальйон ТрО, який боронить нас на Сумщині, терміново потребує авто — надійного пікапа або позашляховика.
Читайте Новини.LIVE!