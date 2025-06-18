Назарій Гусаков — підозра у шахрайстві зі зборами на лікування СМА

Назарій Гусаков. Фото: Facebook facebook.com/NazariRazan

Якщо ви активний користувач чи користувачка соціальних мереж — ім'я Назарія Гусакова має бути вам знайомим. Цілком можливо, ви, як і сотні інших українців, донатили йому на лікування.

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Назарій Гусаков — 30-річний активіст зі Львова, який має СМА (спінальну м'язову атрофію). Це рідкісне генетичне нервово-м'язове захворювання. Серед симптомів: зменшення рухів кінцівок, відсутність сухожильних рефлексів, фасикуляції, труднощі ковтання, а також порушення дихання.

Ця хвороба невиліковна, але є препарати, які здатні зупинити її прогресування. Для цього хворому на СМА потрібні величезні за мірками України гроші.

"Лікування лише на один рік становить 10 мільйонів гривень, аби м'язи не ставали слабшими", — пише Bihus.info у пості про збір на допомогу Назарію.

Журналісти з Bihus.info — не єдині, хто активно підтримував збори на лікування Назарія Гусакова. Це робили й інші ЗМІ, окремі блогери та просто публічні особи.

Назарій Гусаков. Фото: Facebook Назарія

Сам Гусаков періодично з'являвся у ЗМІ, де в інтерв'ю розповідав про свою ситуацію, лікування та, власне, життя людини з СМА.

"Без ліків я втрачатиму фізичну активність, сили та можливості. Їх описувати можна довго. Банально дихати, ковтати, стискати руки, рухати пальцями, тримати телефон", – говорив Назарій в інтерв'ю "УП.Життя".

Ці збори тривають вже декілька років, їх ключова деталь саме в тому, що вони постійні, тому що лікування Назарію Гусакову необхідне постійно.

Але зараз до Назарія Гусакова виникли серйозні питання.

Бігус та Ткач чекають відповіді від Гусакова

Це ключовий меседж з поста головного редактора Bihus.info Дениса Бігуса, опублікованого сьогодні.

"Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія", — пише він.

І додає, що "запідозрити людину з смертельною невиліковною хворобою в скамі — ну, це морально доволі складний крок".

Бігус підкреслює, що наразі нікого ні в чому не звинувачує, тому що:

"Можливо надвечір будуть відповіді і ми всі видихнемо. Але чисто за досвідом - те, що я бачу в пабліку - виглядає хріново".

Так само чекають на відповідь від Назарія й інші відомі журналісти, які допомагали йому зі зборами. Зокрема, Михайло Ткач з "Української правди".

Михайло Ткач про Назарія Гусакова. Фото: скриншот

Що чекають від Гусакова?

Звітів. Тому що за підрахунками, які вже активно ведуть окремі користувачі X, цифри не сходяться.

"Ось файлик в який на днях почала збирати нестиковки. Дозування, кількість банок на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки треба купити — не сходиться нічого, різнобій в ціні від 250к до 730к грн за банку", — пише журналістка Ольга Кудецька.

Бачу вже понеслось, ну що ж.



Ось файлик в який на днях почала збирати нестиковки



Дозування, кількість банок на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки треба купити - не сходиться нічого, різнобій в ціні від 250к до 730к грн за банкуhttps://t.co/G8RwKEB7FG — Olga Khudetska (@OKhudetska) June 17, 2025

"Підвезли розбір крипто операцій. Спойлер: єдиний показаний Назарієм чек - оплата незрозумілому фопу "на ліки" — найімовірніше обмінна операція, яка завела на його гаманець крипту в еквіваленті 1.5 млн", — додає вона ж.

Підвезли розбір крипто операцій



Спойлер: єдиний показаний Назарієм чек - оплата незрозумілому фопу «на ліки» - найімовірніше обмінна операція, яка завела на його гаманець крипту в еквіваленті 1.5 млн. https://t.co/2ngQjywN1J — Olga Khudetska (@OKhudetska) June 18, 2025

"Майже всі повідомлення каналу (Назарія Гусакова — ред.) в тг станом на вчора редаговані:( богзна які гаманці і банки там були раніше", — пише Ольга.

Також користувачі помітили, що Гусаков використав одне і те ж саме фото в якості трьох різних звітів у 2024 та 2025 роках.

А ось одне і теж фото у якості трьох різних звітів у 2024 і 2025 https://t.co/g39GHQuso7 — Olga Khudetska (@OKhudetska) June 17, 2025

А ось один із чеків, який викликав питання.

до речі, ще у якості звіту був отакий чек))

вибачте, може я чогось не розумію, але відколи це юристи займаються продажем ліків? це шось з нової медичної реформи? https://t.co/ClTtF2FLSb pic.twitter.com/gtpwmiWjtp — Дама з поліном | збір (@berlinska04) June 17, 2025

Люди також діляться власними діалогами з Назаром.

після мого повідомлення чат і закрили, друзі, і пост видалили 🤝



кожна невинна і прозора людина так і робить, да https://t.co/I8Fog1U8Xg pic.twitter.com/1ZV2kGrbGA — амбівалентна (@ambivalent_s) June 17, 2025

Називається запитали за звіти, і відразу і нічого не потрібно. Ще пару днів тому, кожен місяць треба було збирати по 1,4 ляма.



А я нагадаю, я запитала в коментах, до мене в особисті прийшли і прислали ось це https://t.co/8XHmGwyHeI pic.twitter.com/f2YuoDrh6g — типова домогосподарка (@ivanu4ka) June 17, 2025

Це не відповідь куди ділись десятки міліонів гривень.



Фотка ліків конкретно ця публікувалась на його каналах вже тричі, як звіт.



Також Назар скинув мені чек на перевод грошей якомусь Денису Ч. в Гетконтакті, цей чел підписан як



А де ж ліки? pic.twitter.com/NQqbICVyax — типова домогосподарка (@ivanu4ka) June 17, 2025

Після цього коментаря людинка РОЗБИЛА ВСІ БАНКИ:)))



Щоб не можна було побачити суму зняття і порахувати загальну:)



Я гуманітарій, шото багато



Жодного чека немає з цих бабок https://t.co/bzgefIuEi0 pic.twitter.com/JISL5XxXyv — крістіна (@idynaxyj777) June 17, 2025

Підозра про ігрову залежність

Навіть така є.

"Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, то теорія про залежність дійсно має місце бути", — пише користувач X з нікнеймом call me Al.

(На правах людини, яка теж донатила хлопчику з невиліковною хворобою і дорогим пожиттєвим лікуванням)



Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, то теорія про залежність дійсно має місце бути. pic.twitter.com/aBmpWh9NQ0 — call me Al 💱 (@heycallme_al) June 18, 2025

Висновки

Їх поки немає і не може бути. Основні підозри описані, і як ви можете помітити, їх багато. Всі чекають відповіді Назарія.

"По Назарію. Друзі, ми все бачимо і розбираємось. Наразі чекаємо детальної інформації від нього про витрати і тоді вже будемо робити висновки. Зі слів самого хлопця, зараз йому допомагають бухгалтери звести таблицю за останні роки. Щойно матимемо будь-яку нову інформацію – напишемо", — повідомили в Bihus.info.

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