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Что не так со сборами на лечение активиста Назария Гусакова?

18 июня 2025 17:10
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Александр Ильющенков
редактор-аналитик
Назарий Гусаков — подозрение в мошенничестве со сборами на лечение СМА
Назарий Гусаков. Фото: Facebook facebook.com/NazariRazan
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Александр Ильющенков
редактор-аналитик

 

Если вы активный пользователь или пользовательница социальных сетей — имя Назария Гусакова должно быть вам знакомым. Вполне возможно, вы, как и сотни других украинцев, донатили ему на лечение.

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Назарий Гусаков — 30-летний активист из Львова, который имеет СМА (спинальную мышечную атрофию). Это редкое генетическое нервно-мышечное заболевание. Среди симптомов: уменьшение движений конечностей, отсутствие сухожильных рефлексов, фасикуляции, трудности глотания, а также нарушение дыхания.

Эта болезнь неизлечима, но есть препараты, которые способны остановить ее прогрессирование. Для этого больному СМА нужны огромные по меркам Украины деньги.

"Лечение только на один год составляет 10 миллионов гривен, чтобы мышцы не становились слабее", — пишет Bihus.info в посте о сборе на помощь Назарию.

Журналисты из Bihus.info — не единственные, кто активно поддерживал сборы на лечение Назария Гусакова. Это делали и другие СМИ, отдельные блогеры и просто публичные лица.

Назарій Гусаков
Назарий Гусаков. Фото: Facebook Назария Назария

Сам Гусаков периодически появлялся в СМИ, где в интервью рассказывал о своей ситуации, лечении и, собственно, жизни человека с СМА.

"Без лекарств я буду терять физическую активность, силы и возможности. Их описывать можно долго. Банально дышать, глотать, сжимать руки, двигать пальцами, держать телефон", — говорил Назарий в интервью "УП.Життя".

Эти сборы продолжаются уже несколько лет, их ключевая деталь именно в том, что они постоянные, потому что лечение Назарию Гусакову необходимо постоянно.

Но сейчас к Назарию Гусакову возникли серьезные вопросы.

Бигус и Ткач ждут ответа от Гусакова

Это ключевой месседж из поста главного редактора Bihus.info Дениса Бигуса, опубликованного сегодня.

"Очень сложно отказать человеку, который тебе пишет "без лекарств я умру". Ну и таки же по диагнозу действительно умрет. И это ежемесячная история", — пишет он.

И добавляет, что "заподозрить человека со смертельной неизлечимой болезнью в скаме — ну, это морально довольно сложный шаг".

Бигус подчеркивает, что пока никого ни в чем не обвиняет, потому что:

"Возможно вечером будут ответы и мы все выдохнем. Но чисто по опыту — то, что я вижу в паблике — выглядит хреново".

Так же ждут ответа от Назария и другие известные журналисты, которые помогали ему со сборами. В частности, Михаил Ткач из "Украинской правды".

Ткач про Гусакова
Михаил Ткач о Назарии Гусакове. Фото: скриншот

Что ждут от Гусакова?

Отчетов. Потому что по подсчетам, которые уже активно ведут отдельные пользователи X, цифры не сходятся.

"Вот файлик в который на днях начала собирать нестыковки. Дозировка, количество банок в месяц, цена банки, сколько банок сейчас есть, сколько надо купить — не сходится ничего, разнобой в цене от 250к до 730к грн за банку", — пишет журналистка Ольга Кудецкая.

"Подвезли разбор крипто операций. Спойлер: единственный показанный Назарием чек — оплата непонятному фопу "на лекарства" — вероятнее всего обменная операция, которая завела на его кошелек крипту в эквиваленте 1.5 млн", - добавляет она же.

"Почти все сообщения канала (Назария Гусакова - ред.) в тг по состоянию на вчера отредактированы:( бог знает какие кошельки и банки там были раньше", — пишет Ольга.

Также пользователи заметили, что Гусаков использовал одно и то же фото в качестве трех разных отчетов в 2024 и 2025 годах.

А вот один из чеков, который вызвал вопросы.

Люди также делятся собственными диалогами с Назаром.

 

 

 

Подозрение об игровой зависимости

Даже такое есть.

"Сегодня нашла много старых постов о ставках. Судя по тому, как часто человек это делал и в каких суммах, то теория о зависимости действительно имеет место быть", — пишет пользователь X с никнеймом call me Al.

 

Выводы

Их пока нет и не может быть. Основные подозрения описаны, и как вы можете заметить, их много. Все ждут ответа Назария.

"По Назарию. Друзья, мы все видим и разбираемся. Сейчас ждем детальной информации от него о расходах и тогда уже будем делать выводы. По словам самого парня, сейчас ему помогают бухгалтеры свести таблицу за последние годы. Как только будем иметь любую новую информацию — напишем", — сообщили в Bihus.info.

Напомним, вы прямо сейчас можете поддержать один из важных сборов для ВСУ. 252 батальон ТрО, который защищает нас на Сумщине, срочно нуждается в авто — надежном пикапе или внедорожнике.

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