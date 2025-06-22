Зеленский заслушал доклад Клименко относительно возможного мошенничества Назария Гусакова

Владимир Зеленский слушает доклад Игоря Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 июня, заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. В частности, они говорили о скандальной ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Возможное мошенничество на сборах

Клименко рассказал Зеленскому ситуацию вокруг сборов для Гусакова и возможных случаев мошенничества. Сейчас продолжаются проверки информации, которая есть в публичном доступе.

Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость восстановить справедливость и предотвратить любую дискредитацию сборов и волонтерской деятельности как таковой. По словам главы государства, на отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ.

Фронт и противодействие преступным группировкам

Зеленский заслушал доклад Клименко о действиях подразделений Нацгвардии на фронте, а также применение дронов в боях на передовой.

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Еще одной темой было противодействие преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе".

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали, что не так со сборами на лечение активиста Назария Гусакова, который имеет спинальную мышечную атрофию.

Впоследствии Гусаков опроверг обвинения в мошенничестве, которые распространяются в соцсетях против него.

А мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация вокруг сборов на лечение вызывает беспокойство, ведь может подорвать доверие к благотворительности.