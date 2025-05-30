Вісім дронів по Харкову — Зеленський прокоментував атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 травня, відреагував на російський удар по Харкову. Ворожі дрони влучили у тролейбусне депо та пошкодили багатоквартирні будинки.

Про це український лідер написав у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Харків 30 травня

"Щонайменше вісім "шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей", — зазначив президент.

Водночас протягом ночі ворог атакував Україну 90 безпілотниками та двома ракетами. Такі обстріли відбуваються кожної доби, більшість — по цивільній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що російська стратегія в тому, аби руйнувати життя. Тому вона не відмовиться від цього без достатнього тиску на неї. На думку українського лідера, навіть розмови про паузи щодо тиску чи послаблення в санкціях у РФ сприймають як політичний виграш та продовжують свої удари й ігнорують дипломатію.

"Варто бути рішучими й сильними всім у світі — Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський прокоментував відсутність "меморандуму", який РФ обіцяла представити після першого раунду перемовин.

А керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова продовжувати діалог з Росією за умови поваги до незалежності.