Восемь дронов по Харькову - Зеленский прокомментировал атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 мая, отреагировал на российский удар по Харькову. Вражеские дроны попали в троллейбусное депо и повредили многоквартирные дома.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"По меньшей мере восемь "шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей", — отметил президент.

В то же время в течение ночи враг атаковал Украину 90 беспилотниками и двумя ракетами. Такие обстрелы происходят каждые сутки, большинство — по гражданской инфраструктуре.

Зеленский отметил, что российская стратегия в том, чтобы разрушать жизнь. Поэтому она не откажется от этого без достаточного давления на нее. По мнению украинского лидера, даже разговоры о паузах относительно давления или ослабления в санкциях в РФ воспринимают как политический выигрыш и продолжают свои удары и игнорируют дипломатию.

"Стоит быть решительными и сильными всем в мире — Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский прокомментировал отсутствие "меморандума", который РФ обещала представить после первого раунда переговоров.

А руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова продолжать диалог с Россией при условии уважения к независимости.