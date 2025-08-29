Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що хлопці масово кидають школи в Україні

Зеленський заявив, що хлопці масово кидають школи в Україні

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:13
Виїзд за кордон чоловікам - Зеленський заявив, що хлопці масово кидають школи в Україні
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання можливого виїзду молодих чоловіків за кордон. Він зазначив, що наразі ухвалено рішення стосовно чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це український лідер заявив на брифінгу у пʼятницю, 29 серпня.

Виїзд чоловіків за кордон виправить проблему

Глава держави підкреслив, що ситуація з кількістю випускників шкіл в Україні є тривожною.

"Хлопчиків, які закінчують школи в Україні, стає менше і менше", — сказав він.

За його словами, школярів стає дедалі менше, адже батьки часто вивозять дітей за кордон ще до завершення навчання. Зеленський назвав цю тенденцію серйозною, оскільки вона вже стосується тисяч учнів.

"Ми бачимо наростання цього питання, тому було прийнято таке рішення. Ми поговорили з військовим командуванням. У цей вік діти можуть не тільки закінчувати школу, а й поступати в українські вищі освітні заклади, а не за кордоном, та закінчувати їх", — додав український лідер.

Водночас президент зауважив, що можливість виїзду чоловіків віком 18–22 років не вплине на обороноздатність країни. 

Нагадаємо, 27 серпня уряд оприлюднив постанову про зміни до правил перетинання державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати з України під час воєнного стану за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа, навіть в електронній формі.

Вчора, 28 серпня, уже були випадки, коли чоловіків зазначеної вікової категорії випускали за кордон.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
