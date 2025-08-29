Выезд за границу мужчинам - Зеленский заявил, что ребята массово бросают школы в Украине

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможного выезда молодых мужчин за границу. Он отметил, что сейчас принято решение в отношении мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом украинский лидер заявил на брифинге в пятницу, 29 августа.

Реклама

Читайте также:

Выезд мужчин за границу исправит проблему

Глава государства подчеркнул, что ситуация с количеством выпускников школ в Украине является тревожной.

"Мальчиков, которые заканчивают школы в Украине, становится меньше и меньше", — сказал он.

По его словам, школьников становится все меньше, ведь родители часто вывозят детей за границу еще до завершения обучения. Зеленский назвал эту тенденцию серьезной, поскольку она уже касается тысяч учеников.

"Мы видим нарастание этого вопроса, поэтому было принято такое решение. Мы поговорили с военным командованием. В этом возрасте дети могут не только оканчивать школу, но и поступать в украинские высшие образовательные учреждения, а не за рубежом, и оканчивать их", — добавил украинский лидер.

В то же время президент отметил, что возможность выезда мужчин в возрасте 18-22 лет не повлияет на обороноспособность страны.

Напомним, 27 августа правительство обнародовало постановление об изменениях в правила пересечения государственной границы. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать из Украины во время военного положения при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа, даже в электронной форме.

Вчера, 28 августа, уже были случаи, когда мужчин указанной возрастной категории выпускали за границу.