Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что ребята массово бросают школы в Украине

Зеленский заявил, что ребята массово бросают школы в Украине

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:13
Выезд за границу мужчинам - Зеленский заявил, что ребята массово бросают школы в Украине
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможного выезда молодых мужчин за границу. Он отметил, что сейчас принято решение в отношении мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом украинский лидер заявил на брифинге в пятницу, 29 августа.

Реклама
Читайте также:

Выезд мужчин за границу исправит проблему

Глава государства подчеркнул, что ситуация с количеством выпускников школ в Украине является тревожной.

"Мальчиков, которые заканчивают школы в Украине, становится меньше и меньше", — сказал он.

По его словам, школьников становится все меньше, ведь родители часто вывозят детей за границу еще до завершения обучения. Зеленский назвал эту тенденцию серьезной, поскольку она уже касается тысяч учеников.

"Мы видим нарастание этого вопроса, поэтому было принято такое решение. Мы поговорили с военным командованием. В этом возрасте дети могут не только оканчивать школу, но и поступать в украинские высшие образовательные учреждения, а не за рубежом, и оканчивать их", — добавил украинский лидер.

В то же время президент отметил, что возможность выезда мужчин в возрасте 18-22 лет не повлияет на обороноспособность страны. 

Напомним, 27 августа правительство обнародовало постановление об изменениях в правила пересечения государственной границы. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать из Украины во время военного положения при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа, даже в электронной форме.

Вчера, 28 августа, уже были случаи, когда мужчин указанной возрастной категории выпускали за границу.

Владимир Зеленский мобилизация война в Украине мужчины выезд за границу
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации