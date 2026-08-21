Зеленський увів санкції проти мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо масштабних обмежень проти РФ. Під санкції потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу, компанії алюмінієвого гіганта "Русал", колаборанти, творці та дистриб'ютори мультсеріалу "Маша та Ведмідь".

​Про це 20 серпня повідомили в Офісі Президента України, передає Новини.LIVE.

​Нові санкції проти Росії

​Під обмеження потрапили 36 російських підприємств, одна компанія з Китаю і 28 громадян РФ.

Зокрема, санкції діятимуть проти:

підприємств, які в обхід санкцій постачають високоточне обладнання, електроніку, інструменти та сировини;

заводів, що ремонтують і виробляють військову техніку чи дрони.

Окремий пакет рішень стосується п'яти підприємств групи "Русал" і дев'яти пов'язаних із ними росіян. Вони імпортують глинозем для виготовлення алюмінію, який РФ використовує в авіації та ракетно-артилерійському озброєнні.

​Також санкції запровадили проти 45 фізичних та восьми юридичних осіб, серед яких є російські високопосадовці та колаборанти на окупованих територіях. Зокрема, під обмеження потрапив колишній депутат від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко — підозрюваний у легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень. Пов’язані з Іванющенком підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, він підтримує зв’язки з представниками кримінального та бізнес-середовища Росії і після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував РФ.

​Окрему увагу влада приділила інформаційному простору, ввівши санкції проти п'яти громадян РФ та чотирьох організацій, які причетних до створення й дистрибуції мультсеріалу "Маша та Ведмідь". Під обмеження потрапили студія "Анімаккорд", її засновник, гендиректор, сценаристи та власники прав на проєкт. В Офісі президента зазначили, що цей контент містить проросійські наративи та становить загрозу безпеці.

Щоб узгодити списки санкцій, Україна передасть інформацію міжнародним партнерам.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву дипломата повідомляв, що ЄС планує масштабне розширення санкційних списків. Обмеження застосують проти близько 1 600 людей і компаній. Зокрема, під санкціями опиняться ті, хто пов'язаний із російським військово-промисловим комплексом.

Також Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу президента Кирила Буданова писав, що Росії не вдасться уникнути фінансової відповідальності перед Україною. Усі збитки, яких завдала українському народові збройна агресія, фіксуються. Ворогу доведеться їх відшкодовувати.