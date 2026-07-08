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Головна Новини дня Зеленський уперше зустрівся з президентом Південної Кореї

Зеленський уперше зустрівся з президентом Південної Кореї

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 16:09
Зеленський провів першу зустріч із президентом Південної Кореї — про що говорили
Володимир Зеленський та Лі Чже Мьон. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі провів першу зустріч із президентом Республіки Корея Лі Чже Мьоном. Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і те, що потрібно для обох країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Перша зустріч Зеленського і президента Південної Кореї

Під час цієї зустрічі Зеленський подякував Південній Кореї за допомогу, яку країна надає Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Окремо він відзначив нещодавнє рішення Сеула виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої держави.

Також президент розповів про російські обстріли України та українців, а також про ситуацію на полі бою, де позиції українських воїнів зміцнилися.

"Радий нашій першій зустрічі. Ми зацікавлені в продуктивних відносинах із Південною Кореєю, і сьогодні говорили про те, що потрібно для обох наших країн", — сказав глава держави.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США. Вони обговорили подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію.

Також президент мав зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вони зосередили увагу на роботі над антибалістикою. 

Володимир Зеленський Південна Корея Саміт НАТО в Анкарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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