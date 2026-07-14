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Головна Новини дня Зеленський: українські воїни взяли участь у військовому параді у Франції

Зеленський: українські воїни взяли участь у військовому параді у Франції

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Дата публікації: 14 липня 2026 16:37
Українські військові взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Франції
Володимир та Олена Зеленські на військовому параді у Франції. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

Українські військовослужбовці взяли участь у військовому параді у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. Пілоти пролетіли на винищувачах Mirage.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президент України Володимир Зеленський.

Військовий парад у Франції 14 липня

Зеленський розповів, що цього року Єлисейськими Полями урочисто пройшли українські воїни, а українські пілоти у складі французько-українських екіпажів виконали проліт на винищувачах Mirage.

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Військовий парад у Франції. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official
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Винищувачі в небі під час параду. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official
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Політики та чиновники на параді у Франції. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official
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Військовий парад у Франції. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official
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Військовий парад у Франції. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

За словами президента, для України є великою честю брати участь у такому заході. Він також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за запрошення українських захисників до участі в параді.

"Те, що Емманюель запросив наших захисників, — це знак поваги та визнання сили України, наших людей і наших Збройних Сил", — зазначив глава держави.

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Володимир Зеленський висловив вдячність українським військовим, Франції та всім міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський прокоментував участь українців у військовому параді у Франції. Найвідомішою алеєю світу серед 500 солдатів добровольчої коаліції пройдуть 25 українських бійців.

Також президент повідомляв, що Франція надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони разом із ракетами до них. Окрім того, Париж готовий надати ліцензії на виробництво ракет Aster і SCALP.

Франція військовий парад українські військові
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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