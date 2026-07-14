Украинские военные приняли участие в параде ко Дню взятия Бастилии во Франции

Владимир и Елена Зеленские на военном параде во Франции. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

Украинские военнослужащие приняли участие в военном параде во Франции, приуроченном к Дню взятия Бастилии. Пилоты пролетели на истребителях Mirage.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Военный парад во Франции 14 июля

Зеленский рассказал, что в этом году по Елисейским полям торжественно прошли украинские воины, а украинские пилоты в составе франко-украинских экипажей выполнили пролет на истребителях Mirage.

Военный парад во Франции. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

Истребители в небе во время парада. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

Политики и чиновники на параде во Франции. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

Военный парад во Франции. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

Военный парад во Франции. Фото: telegram/V_Zelenskiy_official

По словам президента, для Украины большая честь участвовать в таком мероприятии. Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение украинских защитников к участию в параде.

"То, что Эммануэль пригласил наших защитников, — это знак уважения и признания силы Украины, нашего народа и наших Вооруженных Сил", — отметил глава государства.

Читайте также:

Владимир Зеленский выразил благодарность украинским военным, Франции и всем международным партнерам, которые продолжают поддерживать Украину.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский прокомментировал участие украинцев в военном параде во Франции. По самой известной аллее мира среди 500 солдат добровольческой коалиции пройдут 25 украинских бойцов.

Также президент сообщил, что Франция предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны вместе с ракетами к ним. Кроме того, Париж готов предоставить лицензии на производство ракет Aster и SCALP.