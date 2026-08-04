Зеленський: українські безпілотники за липень знищили понад 30 тисяч окупантів

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Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський оголосив офіційні підсумки бойової роботи безпілотної авіації на лінії фронту за минулий місяць. Завдяки масованому та точному застосуванню ударних дронів українським військовим вдалося вивести з ладу колосальну кількість живої сили ворожої армії— 30 тисяч 272 росіянина. При цьому оприлюднені дані базуються виключно на матеріалах із суворим та чітким візуальним фіксуванням результатів ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського.

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