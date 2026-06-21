Зеленський: Україна нарощуватиме удари вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Яна Катасонова редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розпочала процес повернення війни на територію Росії. За його словами, РФ щодня наносить удари по Україні, і ми будемо давати дзеркальну відповідь, нарощуючи удари.

Про це у неділю, 21 червня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського в ефірі національного телемарафону.

Україна планує нарощувати атаки вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна продовжує нарощувати можливості для ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії, назвавши це частиною процесу "повернення війни в Росію".

"Вони нас кожного дня б'ють, а ми будемо кожного дня відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде", – сказав президент.

За словами глави держави, одним із прикладів стало ураження нафтопереробного заводу в Тюмені. Зеленський зазначив, що відстань до цілі по прямій від українського кордону становить близько 2070 км, а фактичний маршрут польоту безпілотника перевищив 2500 км.

Президент повідомив, що атаку виконали нові українські ударні дрони FP-2, розроблені компанією Fire Point. Він також наголосив, що можливості цих безпілотників продовжують розширюватися.

"Вони 3000+ будуть. Це нові дрони. Такі хороші дрони", – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна володіє інформацією про розташування російських військових підприємств, нафтобаз і газових сховищ, тому працює над створенням засобів ураження з ще більшою дальністю дії.

"Нам треба мати інструменти на більш далеку відстань. І ми це робимо", – зазначив президент.

Компанія Fire Point спеціалізується на виробництві ударних безпілотників і крилатих ракет. Однією з її розробок є FP-5 "Фламінго" — безпілотник із заявленою дальністю польоту до 3000 км та бойовою частиною масою до однієї тонни. За даними розробника, ці апарати вже використовуються для ураження цілей на території РФ.

Водночас FP-2 є компактнішою моделлю ударного дрона, яку вперше представили у 2025 році. Після модернізації її дальність польоту, за словами Зеленського, має перевищити 3000 км.

Новини.LIVE раніше інформували, що Зеленський заявив — модернізовані українські FPV-дрони вже здатні уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Це суттєво розширює можливості українських сил у глибині території Росії.

Раніше Зеленський підбив підсумки "Рамштайна" та Ради Україна – Європейська рада. За його словами, це було найдовше засідання за участю українців.