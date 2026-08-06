Зеленський: Україна готує санкційну операцію для обмеження воєнної промисловості РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна готує спеціальну санкційну операцію, яка має суттєво обмежити можливості російської воєнної промисловості. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже доручив підготувати чіткий план її реалізації. Головною метою є посилення санкційного тиску та недопущення адаптації Росії до чинних обмежень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у четвер, 6 серпня.

Зеленський про нову санкційну спецоперацію проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо санкційної політики проти Росії. Під час зустрічі учасники обговорили всі види санкцій, запроваджених через російську агресію, а також подальші кроки для посилення обмежень.

Президент наголосив, що головним завданням є не дозволити Росії адаптуватися до санкцій. За його словами, майже кожна російська ракета, дрон та більшість інших видів озброєння містять критично важливі компоненти іноземного виробництва, без яких їхнє виготовлення було б неможливим.

"Провів координаційну нараду щодо наших санкцій – усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання — не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", — поінформував український лідер.

Також учасники наради обговорили технологічну залежність російського оборонно-промислового комплексу від іноземного обладнання. За словами Зеленського, Росія використовує верстати й технології, які не здатна самостійно створити, тому міжнародний тиск у цьому напрямку необхідно посилювати.

"Обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом", — зазначив глава держави.

За підсумками наради Зеленський доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка має суттєво обмежити можливості російської воєнної промисловості. Він повідомив, що вже визначено відповідні напрями роботи та компанії, а кожен учасник наради отримав конкретні завдання для реалізації цього плану.

"Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках. Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!", — підсумував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна очікує, що 22-й пакет санкцій ЄС міститиме нові обмеження проти Росії, зокрема заборону морських послуг. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, наголосивши, що такі заходи мають посилити економічний тиск на державу-агресора. Також Україна передала партнерам інформацію про виявлені у російських ракетах західні компоненти, закликавши перекрити РФ доступ до технологій.

Новини.LIVE також писали, що 4 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти 23 компаній і 20 осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. Під обмеження потрапили підприємства, що виробляють обладнання, компоненти й технології для російського озброєння, зокрема балістичних ракет, систем ППО та РЕБ. В Офісі Президента наголосили, що санкції мають послабити спроможності РФ виробляти зброю та вести війну проти України.