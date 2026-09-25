Зеленський: Україна готова дзеркально припинити вогонь у Чорному морі

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Єгипет, Індія та Туреччина запропонували Україні свої варіанти розблокування Чорного моря та відновлення безпечного судноплавства. Київ погодився з підходом, який може гарантувати безпеку морських перевезень, і тепер очікує на відповідь російської сторони.

Про це повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, повідомляють Новини.LIVE.

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Єгипет, Індія та Туреччина запропонували свої формати

За словами Зеленського, Україна окремо обговорювала ситуацію в Чорному морі з представниками Єгипту, Індії, Туреччини та країн Близького Сходу. Паралельно Міністерство закордонних справ України проводило переговори зі своїми колегами.

Президент зазначив, що ініціатива щодо розблокування Чорного моря є спільним запитом України та партнерів. Деякі країни вже надали свої пропозиції у письмовій формі.

"Деякі країни до нас зверталися зі своїм форматом, як це має бути, навіть письмово. Я розглядав, все абсолютно справедливо. Ми зараз чекаємо відповіді від цих країн, які повинні були контактувати після нас або паралельно контактувати з російською стороною.", — сказав Зеленський.

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Україна готова до дзеркального припинення вогню

За словами президента, Україна запропонувала формат дзеркального припинення вогню в Чорному морі. Його метою має стати безпечне перевезення товарів, зокрема продукції агропромислового комплексу.

"Були пропозиції від країн, ми сказали, давайте дзеркальне перепинення вогню в Чорному морі для того, щоб товари безумовно перед усіма агропромислового комплексу могли безпроблемно доставлятись в відповідні країни. Ну і в інших країнах, але саме від цих країн були пропозиції", — зазначив Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський назвав російський удар по Києву 25 вересня "звірячим і хворим". Унаслідок атаки на житлову багатоповерхівку загинув 14-річний хлопчик, ще семеро людей отримали поранення. Абсолютно звірячий і хворий удар: Зеленський про атаку РФ на Київ

Також Новини.LIVE писав, що Україна домовилася про новий пакет ракет для систем Patriot. За словами Зеленського, відповідне рішення ухвалили під час роботи української делегації на полях Генеральної асамблеї ООН, однак президент не уточнив, із ким саме досягнуто домовленості.