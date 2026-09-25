Зеленский: Украина готова в ответ прекратить огонь в Чёрном море

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Египет, Индия и Турция предложили Украине свои варианты разблокирования Черного моря и восстановления безопасного судоходства. Киев согласился с подходом, который может гарантировать безопасность морских перевозок, и теперь ожидает ответа от российской стороны.

Об этом сообщил Зеленский во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передают Новини.LIVE.

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Египет, Индия и Турция предложили свои форматы

По словам Зеленского, Украина отдельно обсуждала ситуацию в Черном море с представителями Египта, Индии, Турции и стран Ближнего Востока. Параллельно Министерство иностранных дел Украины вело переговоры со своими коллегами.

Президент отметил, что инициатива по разблокированию Черного моря является совместным запросом Украины и партнеров. Некоторые страны уже представили свои предложения в письменной форме.

"Некоторые страны обращались к нам со своим видением того, как это должно быть, даже в письменной форме. Я рассмотрел их предложения — всё абсолютно справедливо. Сейчас мы ждём ответа от этих стран, которые должны были связаться с российской стороной после нас или параллельно с нами", — сказал Зеленский.

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Украина готова к зеркальному прекращению огня

По словам президента, Украина предложила формат зеркального прекращения огня в Чёрном море. Его целью должно стать безопасное перевозка товаров, в частности продукции агропромышленного комплекса.

"Были предложения от стран, мы сказали: давайте введем зеркальное прекращение огня в Чёрном море, чтобы товары агропромышленного комплекса могли беспрепятственно доставляться в соответствующие страны. Ну и в другие страны, но именно от этих стран поступали предложения", — отметил Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский назвал российский удар по Киеву 25 сентября "зверским и больным". В результате атаки на жилой многоэтажный дом погиб 14-летний мальчик, еще семь человек получили ранения. Абсолютно зверский и больной удар: Зеленский об атаке РФ на Киев

Также Новини.LIVE писал, что Украина договорилась о новом пакете ракет для систем Patriot. По словам Зеленского, соответствующее решение было принято во время работы украинской делегации на полях Генеральной Ассамблеи ООН, однако президент не уточнил, с кем именно достигнута договоренность.