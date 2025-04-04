Зеленський у зверненні закликав посилити тиск на РФ через обстріли

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 4 квітня, росіяни обстріляли Кривий Ріг, внаслідок чого загинуло 14 людей. Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію та закликав світ посилити тиск на Росію.

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення.

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Удар припав майже впритул до житлових будинків: ракета влучила в дитячий майданчик, зачепила звичайні вулиці.

"Це просто нелюди, сволота — усі, хто може таке робити", — емоційно зазначив президент.

Крім загиблих, є багато поранених, серйозно пошкоджено інфраструктуру та домівки місцевих мешканців. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи завали та шукаючи постраждалих.

Не менш напруженою була ситуація і в Харкові. Там протягом усього дня тривали рятувальні роботи після удару шістьма ворожими дронами "Шахед". П’ятеро людей загинули, ще 34 дістали поранення.

За даними президента, уночі Росія запустила 78 ударних дронів.

Крім того, в Херсоні зафіксовано новий удар російського FPV-дрона по об’єкту енергетики — Херсонській ТЕЦ.

"Такі удари не можуть бути випадковістю: росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них — це пусте слово", — підкреслив глава держави.

Президент закликав міжнародну спільноту до рішучого тиску на Росію — аби вона відчула наслідки кожного злочину, кожного вбитого українця, кожного дня війни, який затягується.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Кривому Розі ввечері 4 квітня. Близько 18:55 окупанти атакували місто балістикою.

Також раніше ми повідомляли про те, що вдень 4 квітня росіяни атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу БпЛА є значні пошкодження будівлі.