Обстріл Кривого Рогу 4 квітня - фото наслідків

Удар по Кривому Рогу — в ДСНС показали фото наслідків
У п'ятницю, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок удару загинуло 14 людей.
Про це повідомляє ДСНС.
Ракетний удар по Кривому Рогу
"Триває обстеження місць ураження. Жахливі та болючі для країни наслідки: 14 загиблих станом на зараз, серед яких, за уточненими даними, 6 дітей. Співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних та близьких від жорсткого удару ворога", — говориться у повідомленні.
У ДСНС додали, що через обстріл травмовано понад 50 людей, ця кількість зростає — продовжують звертатися за медичною допомогою.
Із потерпілими працюють психологи ДСНС.
"Поліція документує наслідки воєнного злочину РФ та приймає заяви від постраждалих. Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів та гаражних приміщень", — написали рятувальники.
Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Правоохоронці проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.
Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян. Прохання з розумінням поставитися до введених обмежень.
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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також написав, що наразі, попередньо, у медзакладах понад 30 людей.
"Серед тих, хто отримав поранення, — діти. Найменшому — 3 місяці. У хлопця різані рани", — написав він.
Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Кривому Розі ввечері 4 квітня. Близько 18:55 окупанти атакували місто балістикою.
Також раніше ми повідомляли про те, що вдень 4 квітня росіяни атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу БпЛА є значні пошкодження будівлі.
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