Обстріл Кривого Рогу 4 квітня - фото наслідків

ДСНС на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок удару загинуло 14 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Пост ДСНС. Фото: скріншот

Ракетний удар по Кривому Рогу

"Триває обстеження місць ураження. Жахливі та болючі для країни наслідки: 14 загиблих станом на зараз, серед яких, за уточненими даними, 6 дітей. Співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних та близьких від жорсткого удару ворога", — говориться у повідомленні.

ДСНС на місці обстрілу у Кривому Розі. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що через обстріл травмовано понад 50 людей, ця кількість зростає — продовжують звертатися за медичною допомогою.

Із потерпілими працюють психологи ДСНС.

"Поліція документує наслідки воєнного злочину РФ та приймає заяви від постраждалих. Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів та гаражних приміщень", — написали рятувальники.

Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Правоохоронці проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.

Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян. Прохання з розумінням поставитися до введених обмежень.

Увага! Фото 18+

Загиблі люди через обстріл Кривого Рогу. Фото: ДСНС

Загиблі люди через обстріл Кривого Рогу. Фото: ДСНС

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також написав, що наразі, попередньо, у медзакладах понад 30 людей.

"Серед тих, хто отримав поранення, — діти. Найменшому — 3 місяці. У хлопця різані рани", — написав він.

Пост Сергія Лисака. Фото: скріншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Кривому Розі ввечері 4 квітня. Близько 18:55 окупанти атакували місто балістикою.

Також раніше ми повідомляли про те, що вдень 4 квітня росіяни атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу БпЛА є значні пошкодження будівлі.