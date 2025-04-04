Обстрел Кривого Рога 4 апреля - фото последствий

ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В пятницу, 4 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В результате удара погибли 14 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу

"Продолжается обследование мест поражения. Ужасные и болезненные для страны последствия: 14 погибших по состоянию на сейчас, среди которых, по уточненным данным, 6 детей. Соболезнования всем семьям, которые потеряли своих родных и близких от жесткого удара врага", — говорится в сообщении.

ГСЧС на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что из-за обстрела травмированы более 50 человек, это количество растет — продолжают обращаться за медицинской помощью.

С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

"Полиция документирует последствия военного преступления РФ и принимает заявления от пострадавших. Спасатели ликвидировали возгорание автомобилей и гаражных помещений", — написали спасатели.

Повреждены пять многоквартирных домов. Правоохранители проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях.

Район поражения перекрыт работниками полиции для охраны общественного порядка и сохранности имущества граждан. Просьба с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

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Погибшие люди из-за обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Погибшие люди из-за обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак также написал, что сейчас, предварительно, в медучреждениях более 30 человек.

"Среди тех, кто получил ранения, — дети. Самому маленькому — 3 месяца. У парня резаные раны", — написал он.

Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели в Кривом Роге вечером 4 апреля. Около 18:55 оккупанты атаковали город баллистикой.

Также ранее мы сообщали о том, что днем 4 апреля россияне атаковали вокзал в Черниговской области. В результате обстрела БпЛА есть значительные повреждения здания.