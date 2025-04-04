Зеленский в обращении призвал усилить давление на РФ из-за обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 4 апреля, россияне обстреляли Кривой Рог, в результате чего погибли 14 человек. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию и призвал мир усилить давление на Россию.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения.

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Удар пришелся почти вплотную к жилым домам: ракета попала в детскую площадку, задела обычные улицы.

"Это просто нелюди, сволочи — все, кто может такое делать", — эмоционально отметил президент.

Кроме погибших, есть много раненых, серьезно повреждены инфраструктура и дома местных жителей. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ища пострадавших.

Не менее напряженной была ситуация и в Харькове. Там в течение всего дня продолжались спасательные работы после удара шестью вражескими дронами "Шахед". Пять человек погибли, еще 34 получили ранения.

По данным президента, ночью Россия запустила 78 ударных дронов.

Кроме того, в Херсоне зафиксирован новый удар российского FPV-дрона по объекту энергетики — Херсонской ТЭЦ.

"Такие удары не могут быть случайностью: россияне знают, что это именно объект энергетики и что такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них — это пустое слово", — подчеркнул глава государства.

Президент призвал международное сообщество к решительному давлению на Россию — чтобы она почувствовала последствия каждого преступления, каждого убитого украинца, каждого дня войны, который затягивается.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели в Кривом Роге вечером 4 апреля. Около 18:55 оккупанты атаковали город баллистикой.

Также ранее мы сообщали о том, что днем 4 апреля россияне атаковали вокзал в Черниговской области. В результате обстрела БпЛА есть значительные повреждения здания.