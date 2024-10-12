Ситуація на фронті — Зеленський повідомив про складні умови на двох напрямках

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на фронті. Найгарячішими є два напрямки.

Деталями розмови глава держави поділився у вечірньому відеозверненні в суботу, 12 жовтня.

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Зеленський наголосив, що складна ситуація залишається на Запорізькому напрямку та у Донецькій області.

"Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок — це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить", — сказав Президент.

Глава держави також повідомив про хід української операції в Курській області Росії.



"Щодо Курської операції, то були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", — наголосив Зеленський.

Пост Зеленського у Facebook



Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія перекинула десятки тисяч військових у Курську область, де триває українська операція.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський під час своїх зустрічей із партнерами в Європі обговорив важливі питання для України, зокрема План перемоги. Сторони також домовилися про посилення оборони, збільшення систем ППО та інвестиції.