Ситуация на фронте — Зеленский сообщил о сложных условиях на двух направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским ситуацию на фронте. Сложная ситуация на двох направлениях.

Деталями разговора глава государства поделился в вечернем видеообращении в субботу, 12 октября.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Зеленский подчеркнул, что сложная ситуация остается на Запорожском направлении и в Донецкой области.

"Покровское направление — молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, обеспечивающий защиту наших позиций. В общем, Донецкая область и Запорожское направление — это очень сложные условия, жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей устойчивости все зависит", — сказал Президент.

Глава государства также сообщил о ходе украинской операции в Курской области России.



"Что касается Курской операции, то были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", — подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского в Facebook



Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перебросила десятки тысяч военных в Курскую область, где идет украинская операция.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своих встреч с партнерами в Европе обсудил важные вопросы для Украины, в частности, План победы. Стороны также договорились об усилении обороны, увеличении систем ПВО и инвестициях.